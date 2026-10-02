రాయలసీమను దేశానికి ఆదర్శంగా తీర్చిదిద్దుతాం : ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 2, 2026 at 9:50 PM IST
Pawan Kalyan on Rayalaseema development : రాయలసీమను దేశానికి ఆదర్శంగా ప్రపంచానికి అవకాశాల కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దుతామని ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ అన్నారు. రాయలసీమను కరవుకు ప్రతీకగా కాకుండా ఆవిష్కరణలు, అభివృద్ధికి చిరునామాగా నిలుపుతామన్నారు. అన్నమయ్య జిల్లా మదనపల్లిలో 'గ్లోబల్ హార్టికల్చర్ హబ్ - ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ' శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో సీఎం, కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రితో కలిసి పవన్ పాల్గొన్నారు. గ్లోబల్ హార్టికల్చర్ హబ్ రైతుల అవసరాలను తీర్చి వారి పంటలకు అదనపు విలువను జోడిస్తుందని చెప్పారు. రాయలసీమను నీటిసంరక్షణ రీజియన్గా తీర్చిదిద్దే చర్యలు చేపట్టామన్నారు. రాయలసీమలో భూగర్భ జలమట్టాలు సగటున 3.6 మీటర్లు పెరిగాయన్నారు. రాయలసీమలో ఉద్యానసాగుకు కొత్త అవకాశాలు ఏర్పడుతున్నాయన్నారు. యాపిల్ సాగు సాధ్యమైందంటే రాయలసీమ రైతు పట్టుదలకు ఇదొక బలమైన నిదర్శనమన్నారు.
"రాయలసీమను దేశానికి ఆదర్శంగా ప్రపంచానికి అవకాశాల కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దుతాం. రాయలసీమను కరవుకు ప్రతీకగా కాకుండా ఆవిష్కరణలు, అభివృద్ధికి చిరునామాగా నిలుపుతాం. రాయలసీమను నీటిసంరక్షణ రీజియన్గా తీర్చిదిద్దే చర్యలు చేపట్టాం."- పవన్ కల్యాణ్, ఉపముఖ్యమంత్రి
Pawan Kalyan on Rayalaseema development : రాయలసీమను దేశానికి ఆదర్శంగా ప్రపంచానికి అవకాశాల కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దుతామని ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ అన్నారు. రాయలసీమను కరవుకు ప్రతీకగా కాకుండా ఆవిష్కరణలు, అభివృద్ధికి చిరునామాగా నిలుపుతామన్నారు. అన్నమయ్య జిల్లా మదనపల్లిలో 'గ్లోబల్ హార్టికల్చర్ హబ్ - ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ' శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో సీఎం, కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రితో కలిసి పవన్ పాల్గొన్నారు. గ్లోబల్ హార్టికల్చర్ హబ్ రైతుల అవసరాలను తీర్చి వారి పంటలకు అదనపు విలువను జోడిస్తుందని చెప్పారు. రాయలసీమను నీటిసంరక్షణ రీజియన్గా తీర్చిదిద్దే చర్యలు చేపట్టామన్నారు. రాయలసీమలో భూగర్భ జలమట్టాలు సగటున 3.6 మీటర్లు పెరిగాయన్నారు. రాయలసీమలో ఉద్యానసాగుకు కొత్త అవకాశాలు ఏర్పడుతున్నాయన్నారు. యాపిల్ సాగు సాధ్యమైందంటే రాయలసీమ రైతు పట్టుదలకు ఇదొక బలమైన నిదర్శనమన్నారు.
"రాయలసీమను దేశానికి ఆదర్శంగా ప్రపంచానికి అవకాశాల కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దుతాం. రాయలసీమను కరవుకు ప్రతీకగా కాకుండా ఆవిష్కరణలు, అభివృద్ధికి చిరునామాగా నిలుపుతాం. రాయలసీమను నీటిసంరక్షణ రీజియన్గా తీర్చిదిద్దే చర్యలు చేపట్టాం."- పవన్ కల్యాణ్, ఉపముఖ్యమంత్రి