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చిన్నారికి పవన్​ కల్యాణ్​ అన్నప్రాసన - సంతోషంలో తల్లిదండ్రులు - FIRST FEEDING CEREMONY

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స్వామి ఆలయ ప్రాంగణంలో చిన్నారికి అన్నప్రాసన చేసిన పవన్​ కల్యాణ్​ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 25, 2026 at 2:20 PM IST

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Pavan Kalyan Participated In First Feeding Ceremony : ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ మంగళగిరిలోని లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయాన్ని సందర్శించినప్పుడు ఒక ఆసక్తికరమైన సంఘటన జరిగింది. స్వామివారికి ప్రార్థనలు సమర్పించిన అనంతరం, కృష్ణా జిల్లాకు చెందిన కొందరు భక్తులు పవన్ కల్యాణ్​ను కలిసి తమ బిడ్డకు అన్నప్రాసన నిర్వహించమని అభ్యర్థించారు. వారి అభ్యర్థనకు సానుకూలంగా స్పందించిన పవన్ కల్యాణ్ ఆ బిడ్డకు అన్నప్రాసన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఆ తల్లిదండ్రులు తమ బిడ్డను ఈ కార్యక్రమం కోసమే ఆలయ ప్రాంగణానికి తీసుకువచ్చారు. పవన్ కల్యాణ్ వస్తున్నారని తెలుసుకున్న వారు ఆయన రాక కోసం వేచి ఉండాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఆయన వెళ్లేటప్పుడు అన్నప్రాసన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించమని వారు అడగ్గా ఆయన వెంటనే అంగీకరించారు. ఇది ఆ తల్లిదండ్రులకు ఎంతో ఆనందాన్ని కలిగించింది. గుడి ప్రాంగణం నుంచి బయటికి వెళ్లే సమయంలో పవన్​ కల్యాణ్​ అభిమానులు అతనితో సెల్ఫీ  దిగేందుకు ప్రయత్నించారు. అలానే పెద్ద ఎత్తున జై పవన్​ అంటూ నినాదాలు కూడా చేశారు.

Pavan Kalyan Participated In First Feeding Ceremony : ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ మంగళగిరిలోని లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయాన్ని సందర్శించినప్పుడు ఒక ఆసక్తికరమైన సంఘటన జరిగింది. స్వామివారికి ప్రార్థనలు సమర్పించిన అనంతరం, కృష్ణా జిల్లాకు చెందిన కొందరు భక్తులు పవన్ కల్యాణ్​ను కలిసి తమ బిడ్డకు అన్నప్రాసన నిర్వహించమని అభ్యర్థించారు. వారి అభ్యర్థనకు సానుకూలంగా స్పందించిన పవన్ కల్యాణ్ ఆ బిడ్డకు అన్నప్రాసన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఆ తల్లిదండ్రులు తమ బిడ్డను ఈ కార్యక్రమం కోసమే ఆలయ ప్రాంగణానికి తీసుకువచ్చారు. పవన్ కల్యాణ్ వస్తున్నారని తెలుసుకున్న వారు ఆయన రాక కోసం వేచి ఉండాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఆయన వెళ్లేటప్పుడు అన్నప్రాసన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించమని వారు అడగ్గా ఆయన వెంటనే అంగీకరించారు. ఇది ఆ తల్లిదండ్రులకు ఎంతో ఆనందాన్ని కలిగించింది. గుడి ప్రాంగణం నుంచి బయటికి వెళ్లే సమయంలో పవన్​ కల్యాణ్​ అభిమానులు అతనితో సెల్ఫీ  దిగేందుకు ప్రయత్నించారు. అలానే పెద్ద ఎత్తున జై పవన్​ అంటూ నినాదాలు కూడా చేశారు.

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TAGGED:

అన్నప్రాసన చేసిన పవన్​ కల్యాణ్​
DEPUTY CM PAVAN KALYAN
MANGALAGIRI TEMPLE
PAVAN AT MANGALAGIRI
FIRST FEEDING CEREMONY

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ETV Bharat Andhra Pradesh Team

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