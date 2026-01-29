ETV Bharat / Videos

LIVE: లోక్​సభ బడ్జెట్ సమావేశాలు- ప్రత్యక్ష ప్రసారం - LOK SABHA LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
Budget Session 2026 Live (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 29, 2026 at 11:04 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Budget Session 2026 Live : పార్లమెంటు బడ్జెట్ సమావేశాలు బుధవారం నుంచి ప్రారంభమయ్యాయి. ఇవాళ పార్లమెంట్​లో 2025-26 ఆర్థిక సర్వేను కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి ప్రవేశపెడుతున్నారు. దీనిని లోక్​సభలో ప్రశ్నోత్తరాల తర్వాత ప్రవేశపెడుతున్నారు. ఈ సందర్భంగా ప్రధాని మోదీ పార్లమెంట్​ వద్ద మాట్లాడుతున్నారు. 

సభలో ప్రజా సమస్యలపై ప్రభుత్వాన్ని నిలదీయాలని విపక్షం, ప్రతిపక్షం లేవనత్తే అంశాలపై దీటైన జవాబు ఇవ్వాలని అధికార పక్షం అస్త్రశస్త్రాలతో సిద్ధమయ్యాయి. వీబీ జీ రామ్‌ జీ, ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (సర్)​పై చర్చకు అఖిలపక్ష సమావేశంలో విపక్షాలు డిమాండ్ చేయగా ప్రభుత్వం తిరస్కరించింది. ఆ రెండు అంశాలపై ఇప్పటికే ఉభయ సభల్లో చర్చ జరిగిందని మరోసారి అవసరం లేదని పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి కిరణ్ రిజిజు చెప్పారు. బడ్జెట్ సమావేశాలు ఫలవంతంగా జరిగేలా ప్రతిపక్ష పార్టీలు సహకరించాలని కోరారు. మన్‌రేగా, సర్‌పై ప్రత్యేక చర్చకు పట్టుబట్టాలని కాంగ్రెస్ నిర్ణయించింది. పార్లమెంటు​ సమావేశాల ప్రత్యక్షప్రసారాన్ని ఈటీవీ భారత్​లో వీక్షిద్దాం.

Budget Session 2026 Live : పార్లమెంటు బడ్జెట్ సమావేశాలు బుధవారం నుంచి ప్రారంభమయ్యాయి. ఇవాళ పార్లమెంట్​లో 2025-26 ఆర్థిక సర్వేను కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి ప్రవేశపెడుతున్నారు. దీనిని లోక్​సభలో ప్రశ్నోత్తరాల తర్వాత ప్రవేశపెడుతున్నారు. ఈ సందర్భంగా ప్రధాని మోదీ పార్లమెంట్​ వద్ద మాట్లాడుతున్నారు. 

సభలో ప్రజా సమస్యలపై ప్రభుత్వాన్ని నిలదీయాలని విపక్షం, ప్రతిపక్షం లేవనత్తే అంశాలపై దీటైన జవాబు ఇవ్వాలని అధికార పక్షం అస్త్రశస్త్రాలతో సిద్ధమయ్యాయి. వీబీ జీ రామ్‌ జీ, ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (సర్)​పై చర్చకు అఖిలపక్ష సమావేశంలో విపక్షాలు డిమాండ్ చేయగా ప్రభుత్వం తిరస్కరించింది. ఆ రెండు అంశాలపై ఇప్పటికే ఉభయ సభల్లో చర్చ జరిగిందని మరోసారి అవసరం లేదని పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి కిరణ్ రిజిజు చెప్పారు. బడ్జెట్ సమావేశాలు ఫలవంతంగా జరిగేలా ప్రతిపక్ష పార్టీలు సహకరించాలని కోరారు. మన్‌రేగా, సర్‌పై ప్రత్యేక చర్చకు పట్టుబట్టాలని కాంగ్రెస్ నిర్ణయించింది. పార్లమెంటు​ సమావేశాల ప్రత్యక్షప్రసారాన్ని ఈటీవీ భారత్​లో వీక్షిద్దాం.

For All Latest Updates

TAGGED:

BUDGET SESSION 2026 LIVE
PARLIAMENT BUDGET SESSIONS
లోక్​సభ బడ్జెట్ సమావేశాలు 2026
LOK SABHA BUDGET SESSION
LOK SABHA LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Rajya Sabha Session 2nd Day LIVE

LIVE: పార్లమెంటు బడ్జెట్‌ సమావేశాలు - రాజ్యసభలో చర్చ- ప్రత్యక్షప్రసారం

January 29, 2026 at 11:02 AM IST
medaram jatara

Live: రెండో రోజు మేడారం సమ్మక్క, సారలమ్మ జాతర - ప్రత్యక్షప్రసారం

January 29, 2026 at 8:01 AM IST
Minister_Parthasarathy_Press_Meet

LIVE: మంత్రివర్గం ఆమోదించిన నిర్ణయాలపై మంత్రి పార్థసారథి ప్రెస్​మీట్ - ప్రత్యక్షప్రసారం

January 28, 2026 at 4:20 PM IST
Rajya Sabha Session LIVE

LIVE: పార్లమెంటు బడ్జెట్‌ సమావేశాలు-రాజ్యసభలో చర్చ- ప్రత్యక్ష ప్రసారం

January 28, 2026 at 12:52 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.