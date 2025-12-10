ETV Bharat / Videos

LIVE : రాజ్యసభ శీతాకాల సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - RAJYA SABHA SESSION LIVE

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 10, 2025 at 11:20 AM IST

RAJYA SABHA SESSION LIVE : పార్లమెంటు శీతాకాల సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో రాజ్యసభలో మంగళవారం వందేమాతరం గేయంపై చర్చ జరిగింది. కాలంతో సంబంధం లేకుండా వందేమాతరం దేశ ప్రజల్లో ఎప్పటికీ స్ఫూర్తి నింపుతూనే ఉంటుందని, గేయ రచయిత బంకించంద్ర ఛటర్జీ బెంగాల్‌కు చెందినవారైనప్పటికీ ఈ గేయం కేవలం బెంగాల్‌కే పరిమితం కాదనికేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్‌ షా చెప్పారు. ఆ రాష్ట్రంలో జరిగే అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు దీనిని ముడిపెట్టడం ద్వారా గేయం ప్రాధాన్యాన్ని దిగజార్చేందుకు కొందరు ప్రయత్నిస్తున్నారని విమర్శించారు. వందేమాతరం ఆలపించకముందే అనేక మంది విపక్ష నేతలు వెళ్లిపోతున్న విషయాన్ని తాను కళ్లారా చూస్తున్నానని చెప్పారు. దానికి ఆధారాలు చూపాలని కాంగ్రెస్‌ సభ్యుడు జైరాం రమేశ్‌ డిమాండ్‌ చేశారు. దరిమిలా అమిత్‌షా పలువురి పేర్లతో కూడిన జాబితాను ఛైర్మన్‌కు లేఖరూపంలో పంపించారు. బీజేపీలో ఒక్క సభ్యుడైనా వందేమాతరం పట్ల అగౌరవం చూపబోరన్నారు. ప్రస్తుతం నేటి రాజ్యసభ సమావేశాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. 

RAJYA SABHA 2025
PARLIAMENT WINTER SESSION
VANDE MATARAM DEBATE IN RAJYA SABHA
రాజ్యసభ సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం
RAJYA SABHA SESSION LIVE

ETV Bharat Telangana Team

