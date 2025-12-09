LIVE : పార్లమెంటు శీతాకాల సమావేశాలు - లోక్సభలో చర్చ -ప్రత్యక్ష ప్రసారం - LOK SABHA NINTH DAY LIVE
December 9, 2025
Lok Sabha Session Live : పార్లమెంటు శీతాకాల సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. సోమవారం లోక్సభలో జాతీయ గేయం వందేమాతరంపై ప్రత్యేక చర్చ సాగింది. వందేమాతరం 150వ వార్షికోత్సవాలను పురస్కరించుకొని ఈ చర్చను మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ ప్రారంభించారు. ఈ అంశంపై సభను ఉద్దేశించి ఆయన సుదీర్ఘ ప్రసంగం చేశారు. ఈ ప్రత్యేక చర్చను ముగించే ప్రసంగాన్ని రక్షణమంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ చేశారు. వందేమాతరంపై లోక్సభలో చర్చ కోసం మొత్తం 10 గంటల సమయాన్ని కేటాయించారు. ప్రధాని మోదీ ప్రసంగిస్తున్న సమయంలో విపక్ష సభ్యులు నినాదాలు చేశారు. అధికార, విపక్షాల మధ్య వాడీవేడీగా చర్చ సాగింది. కాంగ్రెస్ తరఫున 8 మంది ఎంపీలు ప్రసంగించారు. అనంతరం లోక్సభను నేటికి వాయిదా వేశారు. ఈ వందేమాతరంపై చర్చలో ఎన్డీఏకి 3 గంటల సమయాన్ని కేటాయించారు. దిల్లీ కాలుష్యంపై చర్చ జరగాలని విపక్షాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. తాజాగా జరుగుతున్న లోక్సభను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
