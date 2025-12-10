ETV Bharat / Videos

LIVE : లోక్​సభ సమావేశాలు -ప్రత్యక్ష ప్రసారం - LOK SABHA SESSIONS LIVE

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 10, 2025 at 11:26 AM IST

Lok Sabha Sessions 2025 Live : పార్లమెంటు శీతాకాల సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. నేడు లోక్​సభలో జాతీయ గేయంపై చర్చ జరుగుతుంది. అలాగే ఎన్నికల సంస్కరణలపై కూడా చర్చ సాగుతోంది. వందేమాతరం 150వ వార్షికోత్సవాలను పురస్కరించుకొని ఈ చర్చను ఏర్పాటు చేశారు. పది రోజుల పాటు వందేమాతరం గేయంపై చర్చ సాగనుంది. మంగళవారం లోక్​సభలో వాడీవేడీగా అధికార, విపక్షాల మధ్య చర్చ జరిగింది. ఓటు చోరీ అంశంపై లోక్​సభ విపక్షనేత రాహుల్​ గాంధీ తీవ్రస్థాయిలో ఆరోపణలు చేశారు. దిల్లీ కాలుష్యంపై చర్చ జరగాలని విపక్షాలు డిమాండ్​ చేస్తున్నాయి. సోమవారం కూడా లోక్​సభలో జాతీయ గేయం వందేమాతరంపై ప్రత్యేక చర్చ సాగింది. కాంగ్రెస్​ తరఫున 8 మంది ఎంపీలు ప్రసంగించారు. అనంతరం లోక్​సభను నేటికి వాయిదా వేశారు. ఈ వందేమాతరంపై చర్చలో ఎన్​డీఏకి 3 గంటల సమయాన్ని కేటాయించారు. అధికార, విపక్షాల మధ్య మాటల యుద్ధం సాగుతోంది. తాజాగా జరుగుతున్న లోక్​సభ సమావేశాలను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

LOK SABHA SESSIONS 2025 LIVE
LOK SABHA WINTER SESSION LIVE
లోక్​సభ సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం
PARLIAMENT WINTER SESSION
LOK SABHA SESSIONS LIVE

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

