LIVE : రాజ్యసభ శీతాకాల సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం - PARLIAMENT WINTER SESSION LIVE

Published : December 1, 2025 at 11:06 AM IST

Rajyasabha Sessions Live : నేటి నుంచి ప్రారంభంకానున్న పార్లమెంటు సమావేశాల నేపథ్యంలో ఆదివారం దిల్లీలో అఖిలపక్ష సమావేశం జరిగింది. 2 గంటలపాటు జరిగిన ఈ సమావేశంలో 36 రాజకీయ పార్టీలకు చెందిన 50 మంది ప్రతినిధులు హాజరయ్యారు. పార్లమెంటు శీతాకాల సమావేశాల్లో ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ(సర్‌)పై చర్చించాల్సిందేనని ప్రతిపక్షాలు డిమాండ్​ చేశాయి. దీంతోపాటు దిల్లీ పేలుడు నేపథ్యంలో జాతీయ భద్రత, లేబర్​ కోడ్‌లపైనా చర్చించాలని కోరాయి. అయితే ఈ అంశాలపై ప్రభుత్వం ఎటువంటి హామీ ఇవ్వలేదు. సభలు సజావుగా సాగేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ సహకరించాలని, స్తంభింపజేయవద్దని విజ్ఞప్తి చేసింది. సాధారణంగా పార్లమెంటు శీతాకాల సమావేశాలు 20 రోజులపాటు (పని దినాలు) జరుగుతాయి. కానీ ఈసారి వాటిని 15 రోజులకే కుదించారు. దీనిపై ప్రతిపక్షాలు అసంతృప్తి వ్యక్త చేశాయి. అణు ఇంధన బిల్లు-2025 ఈ సమావేశాల్లో ప్రవేశపెట్టనున్నారు. దీంతోపాటు ఉన్నత విద్య, మరో 8 బిల్లులు సభకు రానున్నాయి. ప్రస్తుతం రాజ్యసభ సమావేశం ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.  

