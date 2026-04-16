LIVE: పార్లమెంట్లో 3 కీలక బిల్లులు - రాజ్యసభ సమావేశాలు- ప్రత్యక్ష ప్రసారం - RAJYA SABHA LIVE
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 16, 2026 at 11:00 AM IST|
Updated : April 16, 2026 at 11:44 AM IST
Rajya Sabha LIVE: రాజకీయ డబుల్ ధమాకాకు రంగం సిద్ధమైంది. దశాబ్దాల కల అయిన చట్టసభల్లో మహిళా రిజర్వేషన్లకు తుది రూపం ఇచ్చేందుకు, డీలిమిటేషన్ ద్వారా నియోజకవర్గాలను పెంచేందుకు, పునర్విభజించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన కసరత్తు చరిత్రాత్మక ఘట్టానికి చేరుకుంది. 2029 సార్వత్రిక ఎన్నికల నుంచి మహిళా రిజర్వేషన్లను అమల్లోకి తేవడానికి వీలుగా కేంద్రం తీసుకొస్తున్న 3 బిల్లులు పార్లమెంటు ముందుకు తెచ్చింది. పార్లమెంట్ ఉభయ సభలు మూడు రోజుల్లో మూడు బిల్లులపై చర్చించి ఆమోదించనున్నాయి. వీటి ఆమోదం కోసం కేంద్రం బడ్జెట్ సమావేశాలను పొడిగించింది. మహిళా రిజర్వేషన్ను తక్షణమే అమలు చేసేందుకు అధికార, విపక్షాలు సమ్మతించనున్నట్టు సమాచారం. కాగా, నియోజకవర్గాల పునర్విభజన(Delimitation) బిల్లును విపక్షాలు వ్యతిరేకిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. పునర్విభజనతో లోక్సభ నియోజకవర్గాలు 850కి చేరనున్నాయి. రాష్ట్రాలకు 815, యూటీలకు 35 లోక్సభ నియోజకవర్గాలు ప్రతిపాదనలున్నాయి. కొత్త చట్టం మేరకు కేంద్రం డీలిమిటేషన్ కమిషన్ ఏర్పాటు చేయనుంది. ప్రస్తుతం నేటి రాజ్యసభ సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.
