LIVE: పార్లమెంట్​లో 3 కీలక బిల్లులు - రాజ్యసభ సమావేశాలు- ప్రత్యక్ష ప్రసారం - RAJYA SABHA LIVE

Rajya Sabha LIVE (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 16, 2026 at 11:00 AM IST

Updated : April 16, 2026 at 11:44 AM IST

Rajya Sabha LIVE: రాజకీయ డబుల్‌ ధమాకాకు రంగం సిద్ధమైంది. దశాబ్దాల కల అయిన చట్టసభల్లో మహిళా రిజర్వేషన్లకు తుది రూపం ఇచ్చేందుకు, డీలిమిటేషన్‌ ద్వారా నియోజకవర్గాలను పెంచేందుకు, పునర్విభజించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన కసరత్తు చరిత్రాత్మక ఘట్టానికి చేరుకుంది. 2029 సార్వత్రిక ఎన్నికల నుంచి మహిళా రిజర్వేషన్లను అమల్లోకి తేవడానికి వీలుగా కేంద్రం తీసుకొస్తున్న 3 బిల్లులు  పార్లమెంటు​ ముందుకు తెచ్చింది. పార్లమెంట్ ఉభయ సభలు మూడు రోజుల్లో మూడు బిల్లులపై చర్చించి ఆమోదించనున్నాయి. వీటి ఆమోదం కోసం కేంద్రం బడ్జెట్ సమావేశాలను పొడిగించింది. మహిళా రిజర్వేషన్‌ను తక్షణమే అమలు చేసేందుకు అధికార, విపక్షాలు సమ్మతించనున్నట్టు సమాచారం. కాగా, నియోజకవర్గాల పునర్విభజన(Delimitation) బిల్లును విపక్షాలు వ్యతిరేకిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. పునర్విభజనతో లోక్‌సభ నియోజకవర్గాలు 850కి చేరనున్నాయి. రాష్ట్రాలకు 815, యూటీలకు 35 లోక్‌సభ నియోజకవర్గాలు ప్రతిపాదనలున్నాయి. కొత్త చట్టం మేరకు  కేంద్రం డీలిమిటేషన్‌ కమిషన్ ఏర్పాటు చేయనుంది. ప్రస్తుతం నేటి రాజ్యసభ సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

Last Updated : April 16, 2026 at 11:44 AM IST

ఇలాంటి కథనాలు

Lok Sabha LIVE

LIVE: లోక్‌సభలో 3 కీలక బిల్లులపై చర్చ- ప్రత్యక్ష ప్రసారం

April 16, 2026 at 11:01 AM IST
Chandrababu Inaugurated Quantum Reference Facility at Amaravati LIVE

LIVE: క్వాంటం కంప్యూటర్‌ టెస్ట్‌ బెడ్లను ప్రారంభించిన సీఎం చంద్రబాబు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

April 14, 2026 at 2:12 PM IST
Modi Live

LIVE: 'నారీ శక్తి వందన్‌ సమ్మేళన్‌' కార్యక్రమం - పాల్గొన్న ప్రధాని మోదీ

April 13, 2026 at 11:55 AM IST
Minister Kolusu Parthasarathy Press Meet

LIVE: కేబినెట్ నిర్ణయాలను వెల్లడిస్తున్న మంత్రి కొలుసు పార్థసారథి - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

April 10, 2026 at 3:54 PM IST

