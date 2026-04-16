LIVE: లోక్సభలో 3 కీలక బిల్లులపై చర్చ- ప్రత్యక్ష ప్రసారం - LOK SABHA LIVE
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 16, 2026 at 11:01 AM IST
Lok Sabha LIVE: దేశ రాజకీయాలను కీలక మలుపు తిప్పే అవకాశం ఉన్న మూడు ప్రధాన బిల్లులను కేంద్ర ప్రభుత్వం లోక్సభలో ప్రవేశపెడుతోంది. మహిళా రిజర్వేషన్ల అమలు, నియోజక వర్గాల పునర్విభజన (డీలిమిటేషన్), కొత్త డీలిమిటేషన్ కమిషన్ ఏర్పాటు వంటి అంశాలను కలిగి ఉన్న ఈ బిల్లులపై దేశవ్యాప్తంగా ఆసక్తి నెలకొంది. ఈ బిల్లులను లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టింది. ఉభయ సభల్లో 18 గంటల పాటు చర్చకు అవకాశం ఇవ్వనున్నారు.
ఇక ప్రతిపక్ష ఇండియా కూటమి మాత్రం ఈ బిల్లులపై స్పష్టమైన వైఖరిని ప్రకటించింది. డీలిమిటేషన్ విధానాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లుకు వ్యతిరేకంగా ఓటేయ్యాలని నిర్ణయించింది. దీంతో రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు ఆమోదం పొందుతుందా? లేక ప్రతిపక్షాల వ్యతిరేకతతో నిలిచిపోతుందా? అన్నది సర్వత్రా ఉత్కంఠగా నెలకొల్పుతుంది. మరో వైపు లోక్ సభలో ప్రవేశపెట్టనున్న డీలిమిటేషన్ సంబంధిత బిల్లులపై ప్రతిపక్షం తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తోంది. ప్రస్తుతం నేటి లోక్సభ సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.
