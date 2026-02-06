ETV Bharat / Videos

LIVE : రాజ్యసభ సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - RAJYA SABHA LIVE

Rajya Sabha LIVE (ETV)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 6, 2026 at 11:14 AM IST

Rajya Sabha LIVE : పార్లమెంట్​ సమావేశాల్లో భాగంగా ఉభయ సభల్లో చర్చలు వాడీవేడీగా కొనసాగుతున్నాయి. కాంగ్రెస్‌ నన్నేమీ చేయలేదని, ఎన్నికల్లో వరుస ఓటములను జీర్ణించుకోలేక ఆ పార్టీ నాపై విద్వేష ప్రచారం చేస్తోందని గురువారం రాజ్యసభ వేదికగా ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ తీవ్రంగా ధ్వజమెత్తారు. లోక్‌సభలో అంతరాయం కలిగించడం ద్వారా పేద, గిరిజన రాష్ట్రపతినే కాకుండా రాజ్యాంగ అత్యున్నత పదవిని ఆ పార్టీ అవమానించిందని విమర్శించారు. కేంద్ర మంత్రి బిట్టూను ద్రోహిగా పేర్కొనడం ద్వారా సిక్కులను రాహుల్‌ గాంధీ అవమానించారని వ్యాఖ్యానించారు. మన ప్రజల ఉద్యోగాలకు, గిరిజనుల భూములను లాక్కునే చొరబాటుదారులకు మమత రక్షణ కల్పిస్తున్నారని విమర్శించారు. రాష్ట్రపతికి ధన్యవాదాలు తెలిపే తీర్మానంపై గురువారం రాజ్యసభలో ప్రధాని సుదీర్ఘంగా ప్రసంగించారు. ప్రతిపక్ష నేతకు మాట్లాడే అవకాశం ఇవ్వాలంటూ విపక్షాలు సభలో నినాదాలు చేశాయి. ఆ తర్వాత వాకౌట్‌ చేశాయి. రాజ్యసభలో దాదాపు 100 నిమిషాలు ప్రసంగించిన ప్రధాని మోదీ పలు అంశాలను ప్రస్తావించారు. ప్రస్తుతం నేటి రాజ్యసభ సమావేశాలు ఈటీవీ భారత్​ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

PARLIAMENT 2026 HIGHLIGHTS
PARLIAMENT SESSION 2026 LIVE
RAJYA SABHA SESSION
రాజ్యసభ సమావేశాలు
RAJYA SABHA LIVE

ETV Bharat Telangana Team

