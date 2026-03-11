LIVE: లోక్సభ సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - LOK SABHA SESSION LIVE
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 11, 2026 at 11:04 AM IST|
Updated : March 11, 2026 at 12:10 PM IST
Lok Sabha Session LIVE: లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లా పక్షపాతంతో వ్యవహరిస్తున్నారని ఆరోపిస్తూ విపక్ష సభ్యులు ఇచ్చిన అవిశ్వాస తీర్మానాన్ని సభ మంగళవారం చర్చకు చేపట్టింది. ఇలాంటి సమయంలో లోక్సభకు ఎవరు అధ్యక్షత వహించాలనే అంశంపై అధికార-విపక్షాల మధ్య వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది. కొంతమంది కేంద్రమంత్రుల వ్యాఖ్యలు, దానికి విపక్ష నేతల సమాధానాలు సభలో వాతావరణాన్ని వేడెక్కించాయి. కాంగ్రెస్ ఎంపీలు మహమ్మద్ జావెద్, కె.సురేశ్, మల్లు రవి ఈ తీర్మానాన్ని లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టారు. సభాపతి స్థానంలో ఉన్న భాజపా సభ్యుడు జగదాంబికా పాల్ దీనిపై చర్చకు 10 గంటల సమయాన్ని కేటాయించారు. పాల్ను ఓం బిర్లాయే ప్యానల్ ఛైర్పర్సన్గా నియమించినందువల్ల తీర్మానంపై చర్చకు ఆయన ఎలా అధ్యక్షత వహిస్తారని అసదుద్దీన్ ఒవైసీ (ఎంఐఎం) అభ్యంతరం లేవనెత్తారు. రాజ్యాంగ నిబంధనలు, సభ నియమాలను ప్రస్తావిస్తూ పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి కిరణ్ రిజిజు, భాజపా సభ్యుడు నిశికాంత్ దుబె ఈ వాదనలతో విభేదించారు. ప్రస్తుతం నేటి లోక్సభ సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వార చూద్దాం.
