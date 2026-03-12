LIVE: లోక్సభ సమావేశాలు- ప్రత్యక్ష ప్రసారం - LOK SABHA LIVE
Parliament Second Phase Budget Session Lok Sabha LIVE: పార్లమెంటు మలివిడత బడ్జెట్ సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి. లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లాపై విపక్షాలు ప్రవేశపెట్టిన అవిశ్వాస తీర్మానం వీగిపోయిన విషయం తెలిసిందే. రెండ్రోజుల చర్చ అనంతరం బుధవారం సాయంత్రం నిర్వహించిన ఓటింగులో మూజువాణి ఓటుతో సభ దీనిని తిరస్కరించింది. పలు అంశాలపై అధికార విపక్ష సభ్యుల మధ్య వాదోపవాదాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా పరస్పరం ఒకరిపై ఒకరు విమర్శలు గుప్పించుకుంటున్నారు. పశ్చిమాసియాలో పరిస్థితులు తీవ్ర ఆందోళనలు కలిగిస్తున్నాయని, యుద్ధ పరిస్థితులను ఎప్పటికప్పుడు అంచనా వేస్తున్నామని విదేశాంగ మంత్రి ఎస్ జైశంకర్ తెలిపారు. చర్చలు, దౌత్యపరంగా సమస్య పరిష్కారమవుతుందని భారత్ నమ్ముతుందని పేర్కొన్నారు. పశ్చిమాసియా ప్రాంతాల్లో నివసిస్తున్న భారతీయుల సంక్షేమం, భద్రతపై తమ ప్రాధాన్యత ఉంటుందని తెలిపారు. ఇరాన్ యుద్ధం, తదితర పరిణామాలపై పార్లమెంట్లోని రెండు సభల్లోనూ జైశంకర్ ఈ మేరకు కీలక ప్రకటన చేశారు. ఈ ప్రకటనకు ముందు చర్చ చేపట్టాలని విపక్ష సభ్యులు పట్టు బట్టాయి. ప్లకార్డులు ప్రదర్శించారు. లోక్సభ సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.
