LIVE : లోక్సభ సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - PARLIAMENT BUDGET SESSION LIVE
Published : March 10, 2026 at 11:04 AM IST
Parliament Second Phase Budget Session Live : పార్లమెంటు మలివిడత బడ్జెట్ సమావేశాల సోమవారం నుంచి ప్రారంభమయ్యాయి. పశ్చిమాసియాలో పరిస్థితులు తీవ్ర ఆందోళనలు కలిగిస్తున్నాయని, యుద్ధ పరిస్థితులను ఎప్పటికప్పుడు అంచనా వేస్తున్నామని విదేశాంగ మంత్రి ఎస్ జైశంకర్ తెలిపారు. చర్చలు, దౌత్యపరంగా సమస్య పరిష్కారమవుతుందని భారత్ నమ్ముతుందని పేర్కొన్నారు. పశ్చిమాసియా ప్రాంతాల్లో నివసిస్తున్న భారతీయుల సంక్షేమం, భద్రతపై తమ ప్రాధాన్యత ఉంటుందని తెలిపారు. ఇరాన్ యుద్ధం, తదితర పరిణామాలపై పార్లమెంట్లోని రెండు సభల్లోనూ జైశంకర్ ఈ మేరకు కీలక ప్రకటన చేశారు. ఈ ప్రకటనకు ముందు చర్చ చేపట్టాలని విపక్ష సభ్యులు పట్టు బట్టాయి. ప్లకార్డులు ప్రదర్శించారు. నినాదాల మధ్యే ప్రకటన చేస్తున్న జైశంకర్ వివరించారు. పశ్చిమాసియాలోని పరిస్థితులను ప్రధాని మోదీ పర్యవేక్షిస్తున్నారని సంబంధిత శాఖలన్నింటికీ తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారని జైశంకర్ తెలిపారు. శాంతికి ఎలాంటి విఘాతం కలిగినా ప్రపంచం మెుత్తం ప్రభావం ఉంటుందని చెప్పారు. దాడుల వల్ల అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధరలు పెరగడంపై జైశంకర్ మాట్లాడుతూ భారత వినియోగదారుల ప్రయోజనాలు ఎప్పటికీ ప్రాధాన్యతగా ఇస్తామని స్పష్టం చేశారు.
