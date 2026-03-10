ETV Bharat / Videos

LIVE : లోక్​సభ సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - PARLIAMENT BUDGET SESSION LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
Parliament Second Phase Budget Session Live (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 10, 2026 at 11:04 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Parliament Second Phase Budget Session Live : పార్లమెంటు మలివిడత బడ్జెట్‌ సమావేశాల సోమవారం నుంచి ప్రారంభమయ్యాయి. పశ్చిమాసియాలో పరిస్థితులు తీవ్ర ఆందోళనలు కలిగిస్తున్నాయని, యుద్ధ పరిస్థితులను ఎప్పటికప్పుడు అంచనా వేస్తున్నామని విదేశాంగ మంత్రి ఎస్​ జైశంకర్ తెలిపారు. చర్చలు, దౌత్యపరంగా సమస్య పరిష్కారమవుతుందని భారత్‌ నమ్ముతుందని పేర్కొన్నారు. పశ్చిమాసియా ప్రాంతాల్లో నివసిస్తున్న భారతీయుల సంక్షేమం, భద్రతపై తమ ప్రాధాన్యత ఉంటుందని తెలిపారు. ఇరాన్‌ యుద్ధం, తదితర పరిణామాలపై పార్లమెంట్​లోని రెండు సభల్లోనూ జైశంకర్‌ ఈ మేరకు కీలక ప్రకటన చేశారు. ఈ ప్రకటనకు ముందు చర్చ చేపట్టాలని విపక్ష సభ్యులు పట్టు బట్టాయి. ప్లకార్డులు ప్రదర్శించారు. నినాదాల మధ్యే ప్రకటన చేస్తున్న జైశంకర్‌ వివరించారు. పశ్చిమాసియాలోని పరిస్థితులను ప్రధాని మోదీ పర్యవేక్షిస్తున్నారని సంబంధిత శాఖలన్నింటికీ తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారని జైశంకర్ తెలిపారు. శాంతికి ఎలాంటి విఘాతం కలిగినా ప్రపంచం మెుత్తం ప్రభావం ఉంటుందని చెప్పారు. దాడుల వల్ల అంతర్జాతీయ మార్కెట్​లో ముడి చమురు ధరలు పెరగడంపై జైశంకర్ మాట్లాడుతూ భారత వినియోగదారుల ప్రయోజనాలు ఎప్పటికీ ప్రాధాన్యతగా ఇస్తామని స్పష్టం చేశారు.

Parliament Second Phase Budget Session Live : పార్లమెంటు మలివిడత బడ్జెట్‌ సమావేశాల సోమవారం నుంచి ప్రారంభమయ్యాయి. పశ్చిమాసియాలో పరిస్థితులు తీవ్ర ఆందోళనలు కలిగిస్తున్నాయని, యుద్ధ పరిస్థితులను ఎప్పటికప్పుడు అంచనా వేస్తున్నామని విదేశాంగ మంత్రి ఎస్​ జైశంకర్ తెలిపారు. చర్చలు, దౌత్యపరంగా సమస్య పరిష్కారమవుతుందని భారత్‌ నమ్ముతుందని పేర్కొన్నారు. పశ్చిమాసియా ప్రాంతాల్లో నివసిస్తున్న భారతీయుల సంక్షేమం, భద్రతపై తమ ప్రాధాన్యత ఉంటుందని తెలిపారు. ఇరాన్‌ యుద్ధం, తదితర పరిణామాలపై పార్లమెంట్​లోని రెండు సభల్లోనూ జైశంకర్‌ ఈ మేరకు కీలక ప్రకటన చేశారు. ఈ ప్రకటనకు ముందు చర్చ చేపట్టాలని విపక్ష సభ్యులు పట్టు బట్టాయి. ప్లకార్డులు ప్రదర్శించారు. నినాదాల మధ్యే ప్రకటన చేస్తున్న జైశంకర్‌ వివరించారు. పశ్చిమాసియాలోని పరిస్థితులను ప్రధాని మోదీ పర్యవేక్షిస్తున్నారని సంబంధిత శాఖలన్నింటికీ తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారని జైశంకర్ తెలిపారు. శాంతికి ఎలాంటి విఘాతం కలిగినా ప్రపంచం మెుత్తం ప్రభావం ఉంటుందని చెప్పారు. దాడుల వల్ల అంతర్జాతీయ మార్కెట్​లో ముడి చమురు ధరలు పెరగడంపై జైశంకర్ మాట్లాడుతూ భారత వినియోగదారుల ప్రయోజనాలు ఎప్పటికీ ప్రాధాన్యతగా ఇస్తామని స్పష్టం చేశారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

లోక్​సభ సమావేశాలు
LOK SABHA SESSIONS
PARLIAMENT LIVE
LOK SABHA LIVE
PARLIAMENT BUDGET SESSION LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Telangana Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Rajya Sabha LIVE

LIVE: రాజ్యసభ సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

March 10, 2026 at 11:05 AM IST
KUKATPALLY NALLACHERUVU

LIVE : కూకట్​పల్లి నల్లచెరువు ప్రారంభోత్సవంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - ప్రత్యక్షప్రసారం

March 9, 2026 at 8:34 PM IST
CM Revanth Reddy

LIVE : సీనియర్ పోలీస్ అధికారుల రీట్రీట్-2026 కార్యక్రమంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

March 9, 2026 at 6:18 PM IST
Parliament Budget Sessions Today Live

LIVE : లోక్​సభ సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

March 9, 2026 at 12:06 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.