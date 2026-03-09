ETV Bharat / Videos

LIVE : లోక్​సభ సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - PARLIAMENT BUDGET SESSION LIVE

Parliament Budget Sessions Today Live (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 9, 2026 at 12:06 PM IST

Parliament Second Phase Budget Session Live : పార్లమెంటు మలివిడత బడ్జెట్‌ సమావేశాల ఇవాళ్టి నుంచి ప్రారంభమయ్యాయి. లోక్‌సభ స్పీకర్‌ ఓంబిర్లాపై విపక్షాలు ప్రతిపాదించిన అవిశ్వాస తీర్మానం తొలిరోజే చర్చకు రానుండటంతో ఈ సమావేశాలు వాడీవేడీగా కొనసాగే అవకాశాలున్నాయి. ఈ తీర్మానం తేలేవరకు సభకు అధ్యక్షత వహించకూడదని స్పీకర్‌ ఓం బిర్లా తొలివిడత సమావేశాల్లోనే నిర్ణయం తీసుకున్న విషయం విదితమే. స్పీకర్ పై అవిశ్వాస తీర్మానం చర్చ నేపథ్యంలో లోక్​సభ ఎంపీలకు అధికార, ప్రతిపక్ష పార్టీలు విప్ జారీ చేశాయి. ఈరోజు నుంచి బుధవారం వరకు లోకసభ ఎంపీలు తప్పనిసరిగా సభకు హాజరు కావాలని బీజేపీ, కాంగ్రెస్ పార్టీలు 3 లైన్ విప్​ జారీ చేశాయి. పశ్చిమాసియాలో కల్లోల పరిస్థితులూ ప్రముఖంగా చర్చకు రానున్నాయి.  ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక ముమ్మర సవరణ (సర్‌) ద్వారా పశ్చిమబెంగాల్‌లో 60 లక్షల మంది ఓటర్లను తొలగించడం, రాష్ట్రపతికి ఆ రాష్ట్రంలో ఎదురైన చేదు అనుభవం వంటివి ఈ సమావేశాలపై ప్రభావం చూపించే అవకాశం ఉంది. తొలివిడత సమావేశాల్లో ప్రవేశపెట్టిన బిల్లులు, విద్యుచ్ఛక్తికి సంబంధించిన మరో బిల్లును ముందుకు తీసుకువెళ్లేందుకు ప్రభుత్వం ప్రయత్నించే అవకాశం ఉంది. పార్లమెంట్ సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. 

LOK SABHA SESSIONS TODAY LIVE
LOK SABHA BUDGET SESSIONS LIVE
లోక్​సభ సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం
PARLIAMENT BUDGET SESSION LIVE

ETV Bharat Telangana Team

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

