LIVE: లోక్సభ సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - LOK SABHA LIVE
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 10, 2026 at 11:06 AM IST
Parliament Second Phase Budget Session Live: లోక్సభ స్పీకర్ ఓంబిర్లాపై అవిశ్వాస తీర్మానం సోమవారం చర్చకు రాలేదు. దానిని నేడు చేపట్టేలా చూడాలని ప్రభుత్వం పట్టుదలతో ఉంది. సోమవారం పశ్చిమాసియాపై ప్రకటనకు జైశంకర్ సిద్ధమవుతున్న తరుణంలో ఉభయ సభల్లోనూ విపక్షాలు నిరసనలు మొదలుపెట్టాయి. తొలుత సమగ్ర చర్చ జరగాలని, ఆ తర్వాతే మంత్రి ప్రకటన చేయాలని డిమాండ్ చేశాయి. సభను సజావుగా సాగనిస్తే ఓంబిర్లాపై తీర్మానాన్ని చేపట్టవచ్చని సభాపతి స్థానంలో ఉన్న జగదాంబికాపాల్ చెప్పారు. ఎజెండాలో అది ఉన్నందువల్ల పశ్చిమాసియాపై చర్చకు వాయిదా తీర్మానాన్ని అనుమతించేది లేదని, ఒకేసారి రెండింటిని చేపట్టలేమని తేల్చిచెప్పారు. సభను స్తంభింపజేయడం వల్ల రోజుకు రూ.9 కోట్ల ప్రజాధనం వృథా అవుతోందన్నారు. సభ తొలుత మధ్యాహ్నానికి, తర్వాత మంగళవారానికి వాయిదా పడింది. కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ప్రధాన కమిషనర్ జ్ఞానేశ్కుమార్ను తొలగించాలంటూ విపక్షాలు ఒక నోటీసును ఈ వారంలోనే పార్లమెంటులో సమర్పించనున్నాయి. కనీసం 100 మంది లోక్సభ సభ్యులు, 50 మంది రాజ్యసభ సభ్యులు సంతకం చేయాల్సి ఉండటంతో వాటిని సేకరించే పనిలో విపక్షాలు నిమగ్నమయ్యాయి. ప్రస్తుతం నేటి లోక్సభ సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.
Parliament Second Phase Budget Session Live: లోక్సభ స్పీకర్ ఓంబిర్లాపై అవిశ్వాస తీర్మానం సోమవారం చర్చకు రాలేదు. దానిని నేడు చేపట్టేలా చూడాలని ప్రభుత్వం పట్టుదలతో ఉంది. సోమవారం పశ్చిమాసియాపై ప్రకటనకు జైశంకర్ సిద్ధమవుతున్న తరుణంలో ఉభయ సభల్లోనూ విపక్షాలు నిరసనలు మొదలుపెట్టాయి. తొలుత సమగ్ర చర్చ జరగాలని, ఆ తర్వాతే మంత్రి ప్రకటన చేయాలని డిమాండ్ చేశాయి. సభను సజావుగా సాగనిస్తే ఓంబిర్లాపై తీర్మానాన్ని చేపట్టవచ్చని సభాపతి స్థానంలో ఉన్న జగదాంబికాపాల్ చెప్పారు. ఎజెండాలో అది ఉన్నందువల్ల పశ్చిమాసియాపై చర్చకు వాయిదా తీర్మానాన్ని అనుమతించేది లేదని, ఒకేసారి రెండింటిని చేపట్టలేమని తేల్చిచెప్పారు. సభను స్తంభింపజేయడం వల్ల రోజుకు రూ.9 కోట్ల ప్రజాధనం వృథా అవుతోందన్నారు. సభ తొలుత మధ్యాహ్నానికి, తర్వాత మంగళవారానికి వాయిదా పడింది. కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ప్రధాన కమిషనర్ జ్ఞానేశ్కుమార్ను తొలగించాలంటూ విపక్షాలు ఒక నోటీసును ఈ వారంలోనే పార్లమెంటులో సమర్పించనున్నాయి. కనీసం 100 మంది లోక్సభ సభ్యులు, 50 మంది రాజ్యసభ సభ్యులు సంతకం చేయాల్సి ఉండటంతో వాటిని సేకరించే పనిలో విపక్షాలు నిమగ్నమయ్యాయి. ప్రస్తుతం నేటి లోక్సభ సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.