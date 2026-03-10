ETV Bharat / Videos

LIVE: లోక్​సభ సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - LOK SABHA LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
Parliament Second Phase Budget Session Live (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 10, 2026 at 11:06 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Parliament Second Phase Budget Session Live: లోక్‌సభ స్పీకర్‌ ఓంబిర్లాపై అవిశ్వాస తీర్మానం సోమవారం చర్చకు రాలేదు. దానిని నేడు చేపట్టేలా చూడాలని ప్రభుత్వం పట్టుదలతో ఉంది. సోమవారం పశ్చిమాసియాపై ప్రకటనకు జైశంకర్‌ సిద్ధమవుతున్న తరుణంలో ఉభయ సభల్లోనూ విపక్షాలు నిరసనలు మొదలుపెట్టాయి. తొలుత సమగ్ర చర్చ జరగాలని, ఆ తర్వాతే మంత్రి ప్రకటన చేయాలని డిమాండ్‌ చేశాయి. సభను సజావుగా సాగనిస్తే ఓంబిర్లాపై తీర్మానాన్ని చేపట్టవచ్చని సభాపతి స్థానంలో ఉన్న జగదాంబికాపాల్‌ చెప్పారు. ఎజెండాలో అది ఉన్నందువల్ల పశ్చిమాసియాపై చర్చకు వాయిదా తీర్మానాన్ని అనుమతించేది లేదని, ఒకేసారి రెండింటిని చేపట్టలేమని తేల్చిచెప్పారు. సభను స్తంభింపజేయడం వల్ల రోజుకు రూ.9 కోట్ల ప్రజాధనం వృథా అవుతోందన్నారు. సభ తొలుత మధ్యాహ్నానికి, తర్వాత మంగళవారానికి వాయిదా పడింది. కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ప్రధాన కమిషనర్‌ జ్ఞానేశ్‌కుమార్‌ను తొలగించాలంటూ విపక్షాలు ఒక నోటీసును ఈ వారంలోనే పార్లమెంటులో సమర్పించనున్నాయి. కనీసం 100 మంది లోక్‌సభ సభ్యులు, 50 మంది రాజ్యసభ సభ్యులు సంతకం చేయాల్సి ఉండటంతో వాటిని సేకరించే పనిలో విపక్షాలు నిమగ్నమయ్యాయి.  ప్రస్తుతం నేటి లోక్​సభ సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

Parliament Second Phase Budget Session Live: లోక్‌సభ స్పీకర్‌ ఓంబిర్లాపై అవిశ్వాస తీర్మానం సోమవారం చర్చకు రాలేదు. దానిని నేడు చేపట్టేలా చూడాలని ప్రభుత్వం పట్టుదలతో ఉంది. సోమవారం పశ్చిమాసియాపై ప్రకటనకు జైశంకర్‌ సిద్ధమవుతున్న తరుణంలో ఉభయ సభల్లోనూ విపక్షాలు నిరసనలు మొదలుపెట్టాయి. తొలుత సమగ్ర చర్చ జరగాలని, ఆ తర్వాతే మంత్రి ప్రకటన చేయాలని డిమాండ్‌ చేశాయి. సభను సజావుగా సాగనిస్తే ఓంబిర్లాపై తీర్మానాన్ని చేపట్టవచ్చని సభాపతి స్థానంలో ఉన్న జగదాంబికాపాల్‌ చెప్పారు. ఎజెండాలో అది ఉన్నందువల్ల పశ్చిమాసియాపై చర్చకు వాయిదా తీర్మానాన్ని అనుమతించేది లేదని, ఒకేసారి రెండింటిని చేపట్టలేమని తేల్చిచెప్పారు. సభను స్తంభింపజేయడం వల్ల రోజుకు రూ.9 కోట్ల ప్రజాధనం వృథా అవుతోందన్నారు. సభ తొలుత మధ్యాహ్నానికి, తర్వాత మంగళవారానికి వాయిదా పడింది. కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ప్రధాన కమిషనర్‌ జ్ఞానేశ్‌కుమార్‌ను తొలగించాలంటూ విపక్షాలు ఒక నోటీసును ఈ వారంలోనే పార్లమెంటులో సమర్పించనున్నాయి. కనీసం 100 మంది లోక్‌సభ సభ్యులు, 50 మంది రాజ్యసభ సభ్యులు సంతకం చేయాల్సి ఉండటంతో వాటిని సేకరించే పనిలో విపక్షాలు నిమగ్నమయ్యాయి.  ప్రస్తుతం నేటి లోక్​సభ సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

For All Latest Updates

TAGGED:

లోక్​సభ సమావేశాలు
LOK SABHA SESSIONS
PARLIAMENT LIVE
LOK SABHA LIVE
LOK SABHA LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Second Budget Session of Parliament Rajya Sabha LIVE

LIVE: రాజ్యసభ సమావేశాలు- ప్రత్యక్ష ప్రసారం

March 10, 2026 at 11:04 AM IST
CM Chandrababu Nandyal District Tour LIVE

LIVE: నంద్యాల జిల్లాలో చంద్రబాబు పర్యటన - రైతులకు పట్టాదారు పాసుపుస్తకాల పంపిణీ- ప్రత్యక్ష ప్రసారం

March 9, 2026 at 12:47 PM IST
Parliament Second Phase Budget Session Live

LIVE: పార్లమెంటు మలివిడత బడ్జెట్‌ సమావేశాలు - లోక్​సభ ప్రత్యక్ష ప్రసారం

March 9, 2026 at 12:09 PM IST
RAJYA SABHA LIVE

LIVE: రాజ్యసభ సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

March 9, 2026 at 11:19 AM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.