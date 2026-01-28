ETV Bharat / Videos

LIVE : రాజ్యసభ బడ్జెట్‌ సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - RAJYA SABHA SESSION LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
Rajya Sabha Session LIVE (ANI)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 28, 2026 at 12:55 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Rajya Sabha Session Live : పార్లమెంటు బడ్జెట్‌ సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం మంగళవారం అఖిలపక్ష సమావేశం నిర్వహించింది. రక్షణశాఖ మంత్రి రాజ్‌నాథ్‌ సింగ్‌ ఈ భేటీకి అధ్యక్షత వహించారు. మహాత్మాగాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం స్థానంలో తీసుకువచ్చిన కొత్త చట్టం, సర్, అమెరికా సుంకాల ప్రభావం, విదేశాంగ విధానం, వాయు కాలుష్యం, పడిపోతున్న రూపాయి విలువ, 16 ఏళ్లలోపువారికి సామాజిక మాధ్యమాల నిషేధం వంటి పలు అంశాలను చర్చకు చేపట్టాలని విపక్ష నేతలు డిమాండ్‌ చేశారు. సమావేశాల్లో చర్చకు వచ్చే అంశాల వివరాలనైనా ప్రభుత్వం తమకు పంపిణీ చేయలేదని జైరాం రమేశ్‌ (కాంగ్రెస్‌), జాన్‌ బ్రిట్టాస్‌ (సీపీఎం) తదితరులు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. నేటి నుంచి ఫిబ్రవరి 13 వరకు బడ్జెట్​ సమావేశాలు జరగనున్నాయి. ఈ క్రమంలో పలు అంశాలపై సభ్యులు చర్యలు జరపనున్నారు. ప్రస్తుతం రాజ్యసభ సమావేశం ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

Rajya Sabha Session Live : పార్లమెంటు బడ్జెట్‌ సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం మంగళవారం అఖిలపక్ష సమావేశం నిర్వహించింది. రక్షణశాఖ మంత్రి రాజ్‌నాథ్‌ సింగ్‌ ఈ భేటీకి అధ్యక్షత వహించారు. మహాత్మాగాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం స్థానంలో తీసుకువచ్చిన కొత్త చట్టం, సర్, అమెరికా సుంకాల ప్రభావం, విదేశాంగ విధానం, వాయు కాలుష్యం, పడిపోతున్న రూపాయి విలువ, 16 ఏళ్లలోపువారికి సామాజిక మాధ్యమాల నిషేధం వంటి పలు అంశాలను చర్చకు చేపట్టాలని విపక్ష నేతలు డిమాండ్‌ చేశారు. సమావేశాల్లో చర్చకు వచ్చే అంశాల వివరాలనైనా ప్రభుత్వం తమకు పంపిణీ చేయలేదని జైరాం రమేశ్‌ (కాంగ్రెస్‌), జాన్‌ బ్రిట్టాస్‌ (సీపీఎం) తదితరులు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. నేటి నుంచి ఫిబ్రవరి 13 వరకు బడ్జెట్​ సమావేశాలు జరగనున్నాయి. ఈ క్రమంలో పలు అంశాలపై సభ్యులు చర్యలు జరపనున్నారు. ప్రస్తుతం రాజ్యసభ సమావేశం ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

For All Latest Updates

TAGGED:

RAJYA SABHA SESSION LIVE
PARLIAMENT BUDGET SESSION 2026
RAJYA SABHA SESSION LIVE 2026
పార్లమెంటు సమావేశాలు
RAJYA SABHA SESSION LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Telangana Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Budget Session 2026 Live

LIVE : లోక్​సభ బడ్జెట్​ సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం

January 28, 2026 at 12:52 PM IST
PARLIAMENT BUDGET SESSION LIVE

LIVE : పార్లమెంట్​ ఉభయ సభలనుద్దేశించి రాష్ట్రపతి ప్రసంగం

January 28, 2026 at 10:51 AM IST
Medaram Mahajatara 2026 Live

LIVE : మేడారం సమ్మక్క సారలమ్మ మహాజాతర - ప్రత్యక్షప్రసారం

January 28, 2026 at 8:53 AM IST
State Election Commission Press Meet Live

LIVE : మున్సిపల్ ఎన్నికల షెడ్యూల్ ప్రకటిస్తున్న ఎస్​ఈసీ రాణి కుమిదిని - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

January 27, 2026 at 3:50 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.