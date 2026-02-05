ETV Bharat / Videos

LIVE: రాజ్యసభ సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం - RAJYA SABHA SESSION LIVE

Rajya Sabha Session LIVE (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 5, 2026 at 11:02 AM IST

Rajya Sabha Session LIVE: పార్లమెంట్​ సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. తమిళనాడులో కొనసాగుతోన్న ఎన్నికల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (SIR) ప్రక్రియపై మక్కల్‌ నీది మయ్యం అధ్యక్షుడు, ప్రముఖ నటుడు కమల్‌ హాసన్ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్రపతి ప్రసంగానికి ధన్యవాద తీర్మానంపై చర్చ సందర్భంగా రాజ్యసభలో మాట్లాడిన ఆయన ఎన్నికల సంఘం రాష్ట్ర ఓటర్ల హక్కులను తనిఖీ చేస్తూ తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురిచేస్తోందన్నారు. రాష్ట్రంలో త్వరలో జరిగే ఎన్నికల గురించే తన ఆందోళన అని, దాన్ని అక్షరదోషాలు తనిఖీ చేసే ప్రక్రియగా భావిస్తున్నారన్నారు. ఓటు ప్రాథమిక హక్కు అని, ఎన్నికల కమిషన్‌ మాత్రం మా హక్కును తనిఖీ చేస్తోందని పేర్కొన్నారు. జాబితా పరిశీలనల్లో అనేక తప్పిదాలు జరుగుతున్నాయని, దీనివల్ల రాష్ట్రంలో దాదాపు కోటి మంది అర్హులైన ఓటర్లు చనిపోయినవారి జాబితాలో ఉండవచ్చని ఆందోళన చెందుతున్నానన్నారు. బిహార్‌లో బతికున్న వారిని చనిపోయిన వారి ఓటర్ల జాబితాలో చేర్చారని, అటువంటి పరిస్థితి దేశమంతటా వ్యాప్తి చేయొద్దని కోరుకుంటున్నట్లు ఆయన అన్నారు. ప్రస్తుతం నేటి రాజ్యసభ  సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

RAJYA SABHA LIVE
PARLIAMENT BUDGET 2026
PARLIAMENT SESSION LIVE
రాజ్యసభ సమావేశాలు లైవ్​
RAJYA SABHA SESSION LIVE

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

