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LIVE : రాజ్యసభ వర్షాకాల సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం - PARLIAMENT SESSION RAJYA SABHA LIVE

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Rajya Sabha Session (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 13, 2026 at 11:02 AM IST

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Updated : August 13, 2026 at 12:06 PM IST

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Rajya Sabha Session LIVE: నిన్న రాజ్యసభలో కేరళ పేరును 'కేరళం'గా మారుస్తూ కేరళ (పేరు మార్పు) బిల్లు-2026ను పరిశీలనకు తీసుకున్నారు. అలాగే నేషనల్ కో-ఆపరేటివ్ డెవలప్‌మెంట్ కార్పొరేషన్ (సవరణ) బిల్లు-2026ను కూడా ఆమోదించారు. పార్లమెంటు సమావేశాలు బుధవారమూ సజావుగా సాగలేదు. ప్రతిపక్ష సభ్యుల ఆందోళనల మధ్య ఎటువంటి కార్యకలాపాలు జరగకుండానే వాయిదాపడ్డాయి. దీంతో పార్లమెంటు సమావేశాలు మొదలైన జులై 20 నుంచి ఇప్పటిదాకా 18 రోజులు సభా కార్యకలాపాలు తుడిచిపెట్టుకుపోయాయి. ఇక మిగిలింది చివరిరోజైన నేడు (గురువారం) మాత్రమే. అధికార, ప్రతిపక్షాలు పట్టు వీడకపోవడంతో ఆఖరి రోజూ సజావుగా సాగేది అనుమానంగానే కనిపిస్తోంది. చర్చకు సిద్ధమని బుధవారం కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్‌ షా సవాల్‌ విసిరారు. చర్చకు ప్రతిపక్షం అంగీకరిస్తే పార్లమెంటు సమావేశాలను పొడిగించడానికీ సిద్ధమని కేంద్రం తెలిపింది. అయితే ఆయన లెక్చర్‌ వినడానికి సిద్ధంగా లేమని ప్రతిపక్షం ఆ సవాల్‌ను తోసిపుచ్చింది. ప్రస్తుతం నేటి రాజ్యసభ సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

Rajya Sabha Session LIVE: నిన్న రాజ్యసభలో కేరళ పేరును 'కేరళం'గా మారుస్తూ కేరళ (పేరు మార్పు) బిల్లు-2026ను పరిశీలనకు తీసుకున్నారు. అలాగే నేషనల్ కో-ఆపరేటివ్ డెవలప్‌మెంట్ కార్పొరేషన్ (సవరణ) బిల్లు-2026ను కూడా ఆమోదించారు. పార్లమెంటు సమావేశాలు బుధవారమూ సజావుగా సాగలేదు. ప్రతిపక్ష సభ్యుల ఆందోళనల మధ్య ఎటువంటి కార్యకలాపాలు జరగకుండానే వాయిదాపడ్డాయి. దీంతో పార్లమెంటు సమావేశాలు మొదలైన జులై 20 నుంచి ఇప్పటిదాకా 18 రోజులు సభా కార్యకలాపాలు తుడిచిపెట్టుకుపోయాయి. ఇక మిగిలింది చివరిరోజైన నేడు (గురువారం) మాత్రమే. అధికార, ప్రతిపక్షాలు పట్టు వీడకపోవడంతో ఆఖరి రోజూ సజావుగా సాగేది అనుమానంగానే కనిపిస్తోంది. చర్చకు సిద్ధమని బుధవారం కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్‌ షా సవాల్‌ విసిరారు. చర్చకు ప్రతిపక్షం అంగీకరిస్తే పార్లమెంటు సమావేశాలను పొడిగించడానికీ సిద్ధమని కేంద్రం తెలిపింది. అయితే ఆయన లెక్చర్‌ వినడానికి సిద్ధంగా లేమని ప్రతిపక్షం ఆ సవాల్‌ను తోసిపుచ్చింది. ప్రస్తుతం నేటి రాజ్యసభ సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

Last Updated : August 13, 2026 at 12:06 PM IST

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TAGGED:

BUDGET SESSION 2026 TO 27
PARLIAMENT MONSOON SESSION
RAJYA SABHA LIVE
PARLIAMENT SESSION RAJYA SABHA LIVE
PARLIAMENT MONSOON SESSION

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