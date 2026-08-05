LIVE: రాజ్యసభ సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 5, 2026 at 11:01 AM IST|
Updated : August 5, 2026 at 11:24 AM IST
Parliament Monsoon Session Rajya Sabha LIVE: పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలలో కొనసాగుతున్నాయి. ఇందులో భాగంగా నిన్ని మంగళవారం రాజ్యసభలో 'జనన, మరణాల నమోదు (సవరణ) బిల్లు, 2026' కు ఆమోదం తెలిపింది. ప్రతిపక్షాల తీవ్ర నినాదాలు, ఆందోళనల మధ్య ఈ బిల్లును ఓటింగ్ ద్వారా ఆమోదించారు. కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి నిత్యానంద్ రాయ్ ఈ బిల్లును సభలో ప్రవేశపెట్టగా రాజ్యసభ ఆమోదముద్ర వేసింది. దీని ప్రకారం ఏదైనా జనన లేదా మరణ నమోదు 2 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ ఆలస్యమైతే, ఇకపై ఫస్ట్ క్లాస్ జ్యుడీషియల్ మేజిస్ట్రేట్ ధృవీకరణ, ఆదేశాల తర్వాతే దానిని అధికారికంగా నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు అయోధ్య రామాలయ విరాళాల చోరీ అంశం రాజ్యసభను కుదిపేసింది. విరాళాల చోరీ విషయాన్ని సభలో లేవనెత్తిన కాంగ్రెస్, ఎస్పీ, టీఎంసీ, లెఫ్ట్ సహా ఇతర ఇండియా బ్లాక్ పార్టీల సభ్యులు కేంద్రప్రభుత్వానికి, బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. ప్రస్తుతం నేటి రాజ్యసభ సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం
Parliament Monsoon Session Rajya Sabha LIVE: పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలలో కొనసాగుతున్నాయి. ఇందులో భాగంగా నిన్ని మంగళవారం రాజ్యసభలో 'జనన, మరణాల నమోదు (సవరణ) బిల్లు, 2026' కు ఆమోదం తెలిపింది. ప్రతిపక్షాల తీవ్ర నినాదాలు, ఆందోళనల మధ్య ఈ బిల్లును ఓటింగ్ ద్వారా ఆమోదించారు. కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి నిత్యానంద్ రాయ్ ఈ బిల్లును సభలో ప్రవేశపెట్టగా రాజ్యసభ ఆమోదముద్ర వేసింది. దీని ప్రకారం ఏదైనా జనన లేదా మరణ నమోదు 2 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ ఆలస్యమైతే, ఇకపై ఫస్ట్ క్లాస్ జ్యుడీషియల్ మేజిస్ట్రేట్ ధృవీకరణ, ఆదేశాల తర్వాతే దానిని అధికారికంగా నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు అయోధ్య రామాలయ విరాళాల చోరీ అంశం రాజ్యసభను కుదిపేసింది. విరాళాల చోరీ విషయాన్ని సభలో లేవనెత్తిన కాంగ్రెస్, ఎస్పీ, టీఎంసీ, లెఫ్ట్ సహా ఇతర ఇండియా బ్లాక్ పార్టీల సభ్యులు కేంద్రప్రభుత్వానికి, బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. ప్రస్తుతం నేటి రాజ్యసభ సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం