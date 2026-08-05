ETV Bharat / Videos

LIVE: రాజ్యసభ సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
Parliament Monsoon Session Rajya Sabha LIVE (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 11:01 AM IST

|

Updated : August 5, 2026 at 11:24 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Parliament Monsoon Session Rajya Sabha LIVE: పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలలో కొనసాగుతున్నాయి. ఇందులో భాగంగా నిన్ని మంగళవారం రాజ్యసభలో 'జనన, మరణాల నమోదు (సవరణ) బిల్లు, 2026' కు ఆమోదం తెలిపింది. ప్రతిపక్షాల తీవ్ర నినాదాలు, ఆందోళనల మధ్య ఈ బిల్లును ఓటింగ్​ ద్వారా ఆమోదించారు. కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి నిత్యానంద్ రాయ్ ఈ బిల్లును సభలో ప్రవేశపెట్టగా రాజ్యసభ ఆమోదముద్ర వేసింది. దీని ప్రకారం ఏదైనా జనన లేదా మరణ నమోదు 2 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ ఆలస్యమైతే, ఇకపై ఫస్ట్ క్లాస్ జ్యుడీషియల్ మేజిస్ట్రేట్ ధృవీకరణ, ఆదేశాల తర్వాతే దానిని అధికారికంగా నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు అయోధ్య రామాలయ విరాళాల చోరీ అంశం రాజ్యసభను కుదిపేసింది. విరాళాల చోరీ విషయాన్ని సభలో లేవనెత్తిన కాంగ్రెస్, ఎస్పీ, టీఎంసీ, లెఫ్ట్‌ సహా ఇతర ఇండియా బ్లాక్‌ పార్టీల సభ్యులు కేంద్రప్రభుత్వానికి, బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. ప్రస్తుతం నేటి రాజ్యసభ సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం

Parliament Monsoon Session Rajya Sabha LIVE: పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలలో కొనసాగుతున్నాయి. ఇందులో భాగంగా నిన్ని మంగళవారం రాజ్యసభలో 'జనన, మరణాల నమోదు (సవరణ) బిల్లు, 2026' కు ఆమోదం తెలిపింది. ప్రతిపక్షాల తీవ్ర నినాదాలు, ఆందోళనల మధ్య ఈ బిల్లును ఓటింగ్​ ద్వారా ఆమోదించారు. కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి నిత్యానంద్ రాయ్ ఈ బిల్లును సభలో ప్రవేశపెట్టగా రాజ్యసభ ఆమోదముద్ర వేసింది. దీని ప్రకారం ఏదైనా జనన లేదా మరణ నమోదు 2 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ ఆలస్యమైతే, ఇకపై ఫస్ట్ క్లాస్ జ్యుడీషియల్ మేజిస్ట్రేట్ ధృవీకరణ, ఆదేశాల తర్వాతే దానిని అధికారికంగా నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు అయోధ్య రామాలయ విరాళాల చోరీ అంశం రాజ్యసభను కుదిపేసింది. విరాళాల చోరీ విషయాన్ని సభలో లేవనెత్తిన కాంగ్రెస్, ఎస్పీ, టీఎంసీ, లెఫ్ట్‌ సహా ఇతర ఇండియా బ్లాక్‌ పార్టీల సభ్యులు కేంద్రప్రభుత్వానికి, బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. ప్రస్తుతం నేటి రాజ్యసభ సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం

Last Updated : August 5, 2026 at 11:24 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

RAJYA SABHA LIVE
TODAY RAJYA SABHA
PARLIAMENT LIVE
పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు
PARLIAMENT MONSOON SESSION

ఇలాంటి కథనాలు

DMK Workers Protest in Coimbatore LIVE

LIVE: త్రిషపై అసభ్య వ్యాఖ్యల కేసు - ఉదయ్‌నిధి అరెస్ట్​ - తమిళనాడులో డీఎంకే కార్యకర్తల ఆందోళన- ప్రత్యక్ష ప్రసారం

August 4, 2026 at 12:20 PM IST
CM Chandrababu Released White Paper on Finance LIVE

LIVE: ఆర్థికశాఖపై శ్వేతపత్రం విడుదల చేసిన సీఎం చంద్రబాబు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

August 4, 2026 at 12:18 PM IST
Parliament Monsoon Sessions Live

LIVE: లోక్​సభ వర్షాకాల సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

August 3, 2026 at 11:02 AM IST
Parliament Monsoon Sessions Live

LIVE : రాజ్యసభ వర్షాకాల సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం

August 3, 2026 at 11:00 AM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.