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LIVE : లోక్​సభ వర్షాకాల సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం - MONSOON SESSIONS LIVE

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LOK SABHA LIVE (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 3, 2026 at 11:01 AM IST

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Parliament Monsoon Sessions Live : ప్రస్తుతం పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ సమావేశాల్లో భాగంగా లోక్‌సభలో విపక్షాల ఆందోళనల మధ్య వందేమాతరం బిల్లు, అలాగే యాంటీ పేపర్‌ లీక్‌ బిల్లులను లోక్‌సభ ఆమోదించిన విషయం తెలిసిందే. దేశ వ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన నీట్​ పేపర్ లీకేజీ అంశంపై సభలో మంటలు చెలరేగుతూనే ఉన్నాయి. విద్యార్థులపై పెల్లెట్స్​ గన్​ వినియోగించడంపై విపక్షాలు ముక్తంకంఠంతో ఖండిస్తూ ప్రశ్నిస్తున్నాయి. వారిపై పోలీసులను దాడి చేయమని ఆదేశించింది ఎవరని రాహుల్​గాంధీ బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని నిలదీశారు. విద్యార్థులపై పోలీసులు అనుచితంగా ప్రవర్తించడంపై కేంద్ర హోం శాఖ మంత్రి అమిత్​ షా దేశ యువతకు క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. అమిత్​ షా సభకు రాకపోవడంపై సమావేశాలు మరింత వేడేక్కాయి. సభకు రాకుండా ప్రధానమంత్రి, హోం మంత్రి ఏం చేస్తున్నారని ప్రతిపక్ష పార్టీ మండిపడింది. నీట్​ పేపర్​ లీక్​పై కాక్రోచ్​ జనతా పార్టీ చేపట్టిన నిరసన కార్యక్రమం దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించింది. దీంతో కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి రాజీనామా చేసిన సంగతి తెలిసిందే.

Parliament Monsoon Sessions Live : ప్రస్తుతం పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ సమావేశాల్లో భాగంగా లోక్‌సభలో విపక్షాల ఆందోళనల మధ్య వందేమాతరం బిల్లు, అలాగే యాంటీ పేపర్‌ లీక్‌ బిల్లులను లోక్‌సభ ఆమోదించిన విషయం తెలిసిందే. దేశ వ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన నీట్​ పేపర్ లీకేజీ అంశంపై సభలో మంటలు చెలరేగుతూనే ఉన్నాయి. విద్యార్థులపై పెల్లెట్స్​ గన్​ వినియోగించడంపై విపక్షాలు ముక్తంకంఠంతో ఖండిస్తూ ప్రశ్నిస్తున్నాయి. వారిపై పోలీసులను దాడి చేయమని ఆదేశించింది ఎవరని రాహుల్​గాంధీ బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని నిలదీశారు. విద్యార్థులపై పోలీసులు అనుచితంగా ప్రవర్తించడంపై కేంద్ర హోం శాఖ మంత్రి అమిత్​ షా దేశ యువతకు క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. అమిత్​ షా సభకు రాకపోవడంపై సమావేశాలు మరింత వేడేక్కాయి. సభకు రాకుండా ప్రధానమంత్రి, హోం మంత్రి ఏం చేస్తున్నారని ప్రతిపక్ష పార్టీ మండిపడింది. నీట్​ పేపర్​ లీక్​పై కాక్రోచ్​ జనతా పార్టీ చేపట్టిన నిరసన కార్యక్రమం దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించింది. దీంతో కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి రాజీనామా చేసిన సంగతి తెలిసిందే.

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PARLIAMENT MONSOON SESSIONS
LOK SABHA LIVE
PARLIAMENT MONSOON SESSIONS LIVE
MONSOON SESSIONS LIVE
PARLIAMENT MONSOON SESSIONS

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