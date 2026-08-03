LIVE: లోక్సభ వర్షాకాల సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - MONSOON SESSIONS LIVE
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 3, 2026 at 11:02 AM IST
Parliament Monsoon Sessions Live : ప్రస్తుతం పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ సమావేశాల్లో భాగంగా లోక్సభలో విపక్షాల ఆందోళనల మధ్య వందేమాతరం బిల్లు, అలాగే యాంటీ పేపర్ లీక్ బిల్లులను లోక్సభ ఆమోదించిన విషయం తెలిసిందే. దేశ వ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన నీట్ పేపర్ లీకేజీ అంశంపై సభలో మంటలు చెలరేగుతూనే ఉన్నాయి. విద్యార్థులపై పెల్లెట్స్ గన్ వినియోగించడంపై విపక్షాలు ముక్తంకంఠంతో ఖండిస్తూ ప్రశ్నిస్తున్నాయి. వారిపై పోలీసులను దాడి చేయమని ఆదేశించింది ఎవరని రాహుల్గాంధీ బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని నిలదీశారు. విద్యార్థులపై పోలీసులు అనుచితంగా ప్రవర్తించడంపై కేంద్ర హోం శాఖ మంత్రి అమిత్ షా దేశ యువతకు క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. అమిత్ షా సభకు రాకపోవడంపై సమావేశాలు మరింత వేడేక్కాయి. సభకు రాకుండా ప్రధానమంత్రి, హోం మంత్రి ఏం చేస్తున్నారని ప్రతిపక్ష పార్టీ మండిపడింది. నీట్ పేపర్ లీక్పై కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ చేపట్టిన నిరసన కార్యక్రమం దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించింది. దీంతో కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి రాజీనామా చేసిన సంగతి తెలిసిందే.
Parliament Monsoon Sessions Live : ప్రస్తుతం పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ సమావేశాల్లో భాగంగా లోక్సభలో విపక్షాల ఆందోళనల మధ్య వందేమాతరం బిల్లు, అలాగే యాంటీ పేపర్ లీక్ బిల్లులను లోక్సభ ఆమోదించిన విషయం తెలిసిందే. దేశ వ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన నీట్ పేపర్ లీకేజీ అంశంపై సభలో మంటలు చెలరేగుతూనే ఉన్నాయి. విద్యార్థులపై పెల్లెట్స్ గన్ వినియోగించడంపై విపక్షాలు ముక్తంకంఠంతో ఖండిస్తూ ప్రశ్నిస్తున్నాయి. వారిపై పోలీసులను దాడి చేయమని ఆదేశించింది ఎవరని రాహుల్గాంధీ బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని నిలదీశారు. విద్యార్థులపై పోలీసులు అనుచితంగా ప్రవర్తించడంపై కేంద్ర హోం శాఖ మంత్రి అమిత్ షా దేశ యువతకు క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. అమిత్ షా సభకు రాకపోవడంపై సమావేశాలు మరింత వేడేక్కాయి. సభకు రాకుండా ప్రధానమంత్రి, హోం మంత్రి ఏం చేస్తున్నారని ప్రతిపక్ష పార్టీ మండిపడింది. నీట్ పేపర్ లీక్పై కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ చేపట్టిన నిరసన కార్యక్రమం దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించింది. దీంతో కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి రాజీనామా చేసిన సంగతి తెలిసిందే.