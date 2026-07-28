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LIVE: రాజ్యసభ సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - RAJYA SABHA LIVE

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Parliament Session Rajya sabha LIVE (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 2:03 PM IST

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Parliament Session Rajya sabha LIVE: పార్లమెంట్​ వర్షాకాల సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. నిన్న (సోమవారం) పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాల్లో భాగంగా రాజ్యసభలో ప్రతిపక్షాల నినాదాలు, ఆందోళనల నడుమ ఎలాంటి కార్యకలాపాలు సాగకుండానే సభ రోజంతా వాయిదా పడింది. నీట్‌ ప్రశ్నపత్రం లీకేజీ వ్యవహారంలో దిల్లీలో దీక్షలు చేపట్టినప్పుడు విద్యార్థులపై పోలీసులు ప్రవర్తించిన తీరుమీద సమగ్రంగా చర్చ చేపట్టాల్సిందేనని విపక్షాలు డిమాండ్‌ చేసి సభలను స్తంభింపజేశాయి. విద్యార్థి లోకానికి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ క్షమాపణ చెప్పాలని, వారిపై పోలీసుల దాష్టీకానికి గానూ హోంమంత్రి అమిత్‌ షా పార్లమెంటులో ప్రకటన చేయాలని అవి గట్టి పట్టుపట్టాయి. పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రి కిరణ్ రిజిజు స్పందిస్తూ ప్రతిపక్షాలు కావాలనే సభా సమయాన్ని వృథా చేస్తున్నాయని, బిల్లులపై చర్చకు సహకరించడం లేదని విమర్శించారు. సాయంత్రం వరకు పరిస్థితి మారకపోవడంతో ఉభయ సభాపతులు సభలను నేటికి వాయిదా వేశారు. ప్రస్తుతం నేటి రాజ్యసభ సమావేశం ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

Parliament Session Rajya sabha LIVE: పార్లమెంట్​ వర్షాకాల సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. నిన్న (సోమవారం) పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాల్లో భాగంగా రాజ్యసభలో ప్రతిపక్షాల నినాదాలు, ఆందోళనల నడుమ ఎలాంటి కార్యకలాపాలు సాగకుండానే సభ రోజంతా వాయిదా పడింది. నీట్‌ ప్రశ్నపత్రం లీకేజీ వ్యవహారంలో దిల్లీలో దీక్షలు చేపట్టినప్పుడు విద్యార్థులపై పోలీసులు ప్రవర్తించిన తీరుమీద సమగ్రంగా చర్చ చేపట్టాల్సిందేనని విపక్షాలు డిమాండ్‌ చేసి సభలను స్తంభింపజేశాయి. విద్యార్థి లోకానికి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ క్షమాపణ చెప్పాలని, వారిపై పోలీసుల దాష్టీకానికి గానూ హోంమంత్రి అమిత్‌ షా పార్లమెంటులో ప్రకటన చేయాలని అవి గట్టి పట్టుపట్టాయి. పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రి కిరణ్ రిజిజు స్పందిస్తూ ప్రతిపక్షాలు కావాలనే సభా సమయాన్ని వృథా చేస్తున్నాయని, బిల్లులపై చర్చకు సహకరించడం లేదని విమర్శించారు. సాయంత్రం వరకు పరిస్థితి మారకపోవడంతో ఉభయ సభాపతులు సభలను నేటికి వాయిదా వేశారు. ప్రస్తుతం నేటి రాజ్యసభ సమావేశం ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

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TAGGED:

PAPER LEAK BILL
VANDE MANTRAM BILL HIGHLIGHTS
PARLIAMENT MONSOON SESSION 2026
RAJYA SABHA
RAJYA SABHA LIVE

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ETV Bharat Andhra Pradesh Team

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