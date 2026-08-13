LIVE: లోక్సభ వర్షాకాల సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - లోక్సభ సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 13, 2026 at 11:02 AM IST
Parliament Monsoon Session Loksabha LIVE : ఇవాళ్టితో ఈ ఏడాది వర్షాకాల పార్లమెంట్ సమావేశాలు ముగియనున్నాయి. బుధవారం ప్రతిపక్ష, అధికార పక్షాల గందరగోళం మధ్యే మైన్స్ బిల్లుకు లోక్సభ ఆమోదం తెలిపింది. ఎఫ్సీఆర్ఏ బిల్లును కూడా జేపీసీకి అప్పగించింది. అధికార, ప్రతిపక్షాలు రెండూ పట్టు వీడకపోవడంతో ఆఖరి రోజూ సజావుగా సాగడం అనుమానంగానే కనిపిస్తోంది. కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా చర్చకు సిద్ధమని బుధవారం సవాల్ విసిరారు. ప్రతిపక్షం చర్చకు అంగీకరిస్తే పార్లమెంటు సమావేశాలను పొడిగించడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నట్లు కేంద్రం తెలిపింది. జులై 20 నుంచి ఇప్పటిదాకా 18 రోజుల పాటు కొనసాగిన సమావేశాలు ఎక్కడా సజావుగా సాగలేదు. నీట్ పేపర్ లీకేజీ, జంతర్మంతర్లో విద్యార్థులపై లాఠీఛార్జ్, అయోధ్య రామాలయ విరాళాల చోరీ అంశాల పట్ల వివరణివ్వాలంటూ ప్రతిపక్షాలు లోక్సభ, రాజ్యసభలో ప్రభుత్వంపై నిరసన తెలపడంతో సభ తరచూ వాయిదా పడుతూ వచ్చింది. ప్రస్తుతం నేటి లోకసభ లైవ్ వీక్షిద్దాం.
Parliament Monsoon Session Loksabha LIVE : ఇవాళ్టితో ఈ ఏడాది వర్షాకాల పార్లమెంట్ సమావేశాలు ముగియనున్నాయి. బుధవారం ప్రతిపక్ష, అధికార పక్షాల గందరగోళం మధ్యే మైన్స్ బిల్లుకు లోక్సభ ఆమోదం తెలిపింది. ఎఫ్సీఆర్ఏ బిల్లును కూడా జేపీసీకి అప్పగించింది. అధికార, ప్రతిపక్షాలు రెండూ పట్టు వీడకపోవడంతో ఆఖరి రోజూ సజావుగా సాగడం అనుమానంగానే కనిపిస్తోంది. కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా చర్చకు సిద్ధమని బుధవారం సవాల్ విసిరారు. ప్రతిపక్షం చర్చకు అంగీకరిస్తే పార్లమెంటు సమావేశాలను పొడిగించడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నట్లు కేంద్రం తెలిపింది. జులై 20 నుంచి ఇప్పటిదాకా 18 రోజుల పాటు కొనసాగిన సమావేశాలు ఎక్కడా సజావుగా సాగలేదు. నీట్ పేపర్ లీకేజీ, జంతర్మంతర్లో విద్యార్థులపై లాఠీఛార్జ్, అయోధ్య రామాలయ విరాళాల చోరీ అంశాల పట్ల వివరణివ్వాలంటూ ప్రతిపక్షాలు లోక్సభ, రాజ్యసభలో ప్రభుత్వంపై నిరసన తెలపడంతో సభ తరచూ వాయిదా పడుతూ వచ్చింది. ప్రస్తుతం నేటి లోకసభ లైవ్ వీక్షిద్దాం.