LIVE: లోక్సభ సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - LOK SABHA LIVE
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 28, 2026 at 2:04 PM IST
Lok Sabha Monsoon Session Live: పార్లమెంట్ సమావేశాలు వాడీవేడిగా సాగుతూ వాయిదాల మీద వాయిదాలు పడుతున్నాయి. ప్రధాని మోదీ విద్యార్థులకు క్షమాపణ చెప్పాల్సిందేనని విపక్షాలు పట్టుబడుతున్నాయి. విద్యార్థులపై లాఠీఛార్జ్, పెల్లెట్ గన్స్ వాడటంపై సోమవారం విపక్షాలు కలిసికట్టుగా ఆందోళన చేశాయి. ప్రజా పరీక్షల అక్రమాల నిరోధక చట్ట సవరణ బిల్లుపై నేడు లోక్సభలో చర్చ జరగనుంది. అన్నింటిపై చర్చకు ప్రభుత్వం అంగీకరించడంతో ఇవాళ చర్చకు విపక్షాలు అంగీకారం తెలిపాయి. వందేమాతరం గేయానికి చట్టబద్ధత కల్పించే బిల్లుపై చర్చ జరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో రాజ్యసభలోనూ కార్యకలాపాలు సజావుగా సాగే అవకాశం ఉంది. నీట్ ప్రశ్నపత్రం లీకేజీ వ్యవహారంలో దిల్లీలో దీక్షలు చేపట్టినప్పుడు విద్యార్థులపై పోలీసులు ప్రవర్తించిన తీరుమీద సమగ్రంగా చర్చ చేపట్టాల్సిందేనని విపక్షాలు డిమాండ్ చేసి సభలను స్తంభింపజేశాయి. విపక్షాల నిరసనల మధ్య రెండు సభలు పలుమార్లు వాయిదా పడ్డాయి. బిల్లుపై సమగ్ర చర్చ నిర్వహించాలని ప్రతిపక్షాలకు కేంద్ర మంత్రి కిరణ్ రిజిజు విజ్ఞప్తి చేశారు. ప్రస్తుతం నేటి లోక్సభ సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.
Lok Sabha Monsoon Session Live: పార్లమెంట్ సమావేశాలు వాడీవేడిగా సాగుతూ వాయిదాల మీద వాయిదాలు పడుతున్నాయి. ప్రధాని మోదీ విద్యార్థులకు క్షమాపణ చెప్పాల్సిందేనని విపక్షాలు పట్టుబడుతున్నాయి. విద్యార్థులపై లాఠీఛార్జ్, పెల్లెట్ గన్స్ వాడటంపై సోమవారం విపక్షాలు కలిసికట్టుగా ఆందోళన చేశాయి. ప్రజా పరీక్షల అక్రమాల నిరోధక చట్ట సవరణ బిల్లుపై నేడు లోక్సభలో చర్చ జరగనుంది. అన్నింటిపై చర్చకు ప్రభుత్వం అంగీకరించడంతో ఇవాళ చర్చకు విపక్షాలు అంగీకారం తెలిపాయి. వందేమాతరం గేయానికి చట్టబద్ధత కల్పించే బిల్లుపై చర్చ జరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో రాజ్యసభలోనూ కార్యకలాపాలు సజావుగా సాగే అవకాశం ఉంది. నీట్ ప్రశ్నపత్రం లీకేజీ వ్యవహారంలో దిల్లీలో దీక్షలు చేపట్టినప్పుడు విద్యార్థులపై పోలీసులు ప్రవర్తించిన తీరుమీద సమగ్రంగా చర్చ చేపట్టాల్సిందేనని విపక్షాలు డిమాండ్ చేసి సభలను స్తంభింపజేశాయి. విపక్షాల నిరసనల మధ్య రెండు సభలు పలుమార్లు వాయిదా పడ్డాయి. బిల్లుపై సమగ్ర చర్చ నిర్వహించాలని ప్రతిపక్షాలకు కేంద్ర మంత్రి కిరణ్ రిజిజు విజ్ఞప్తి చేశారు. ప్రస్తుతం నేటి లోక్సభ సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.