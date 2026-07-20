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loksabha Monsoon Session 2026 (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 20, 2026 at 11:01 AM IST

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Updated : July 20, 2026 at 11:13 AM IST

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loksabha Monsoon Session 2026 : పార్లమెంట్ సమవేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. నేటి నుంచి ఆగస్టు 13 వరకు వర్షాకాల సమావేశాలు జరగనున్నాయి.  ఈ సమావేశాల్లో 8 బిల్లులను ప్రవేశపెట్టేందుకు కేంద్రం రంగం సిద్ధం చేసింది. సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తుల సంఖ్య 33 నుంచి 37 కు పెంచుతూ రూపొందించిన బిల్లును ప్రవేశపెట్టారు. వందేమాతరం గేయాన్ని అవమానిస్తే నేరంగా పరిగణించి మూడేళ్ల వరకు శిక్ష విధించేందుకు ఉద్దేశించిన బిల్లును కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా రాజ్యసభలో ప్రవేశపెట్టారు. పార్లమెంటు సమావేశాల ఎజెండాలో 8 బిల్లులు చేర్చామని, ఇంకా ఏదైనా తెచ్చేట్లయితే సభా వ్యవహారాల సంఘంలో (బీఏసీ) చర్చించి ప్రకటిస్తామని పార్లమెంటరీ వ్యవహారాలశాఖ మంత్రి కిరణ్‌ రిజిజు తెలిపారు. పార్లమెంట్ సమావేశాలు సజావుగా సాగేందుకు అన్ని పార్టీలు సహకరించాలని కేంద్రం కోరింది. మరోవైపు నీట్ పేపర్ లీకేజీ,  అయోధ్య రామమందిరం విరాళాల దుర్వినియోగం, సహా పలు కీలక అంశాలపై ప్రభుత్వాన్ని నిలదీస్తామని విపక్షాలు ప్రకటించాయి. ఈ మేరకు కేంద్రం నిర్వహించిన అఖిలపక్ష భేటీలో తమ వైఖరిని స్పష్టం చేశాయి. దీంతో పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు వాడీవేడీగా సాగతున్నాయి. మరోవైపు కాక్రోచ్‌ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) ఆధ్వర్యంలో చలో పార్లమెంటు కార్యక్రమం జరగనుండటంతో ఎక్కడికక్కడ బారికేడ్లతో మూడంచెల్లో కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. సెక్షన్‌ 163 కింద నిషేధాజ్ఞలు విధించారు.

loksabha Monsoon Session 2026 : పార్లమెంట్ సమవేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. నేటి నుంచి ఆగస్టు 13 వరకు వర్షాకాల సమావేశాలు జరగనున్నాయి.  ఈ సమావేశాల్లో 8 బిల్లులను ప్రవేశపెట్టేందుకు కేంద్రం రంగం సిద్ధం చేసింది. సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తుల సంఖ్య 33 నుంచి 37 కు పెంచుతూ రూపొందించిన బిల్లును ప్రవేశపెట్టారు. వందేమాతరం గేయాన్ని అవమానిస్తే నేరంగా పరిగణించి మూడేళ్ల వరకు శిక్ష విధించేందుకు ఉద్దేశించిన బిల్లును కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా రాజ్యసభలో ప్రవేశపెట్టారు. పార్లమెంటు సమావేశాల ఎజెండాలో 8 బిల్లులు చేర్చామని, ఇంకా ఏదైనా తెచ్చేట్లయితే సభా వ్యవహారాల సంఘంలో (బీఏసీ) చర్చించి ప్రకటిస్తామని పార్లమెంటరీ వ్యవహారాలశాఖ మంత్రి కిరణ్‌ రిజిజు తెలిపారు. పార్లమెంట్ సమావేశాలు సజావుగా సాగేందుకు అన్ని పార్టీలు సహకరించాలని కేంద్రం కోరింది. మరోవైపు నీట్ పేపర్ లీకేజీ,  అయోధ్య రామమందిరం విరాళాల దుర్వినియోగం, సహా పలు కీలక అంశాలపై ప్రభుత్వాన్ని నిలదీస్తామని విపక్షాలు ప్రకటించాయి. ఈ మేరకు కేంద్రం నిర్వహించిన అఖిలపక్ష భేటీలో తమ వైఖరిని స్పష్టం చేశాయి. దీంతో పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు వాడీవేడీగా సాగతున్నాయి. మరోవైపు కాక్రోచ్‌ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) ఆధ్వర్యంలో చలో పార్లమెంటు కార్యక్రమం జరగనుండటంతో ఎక్కడికక్కడ బారికేడ్లతో మూడంచెల్లో కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. సెక్షన్‌ 163 కింద నిషేధాజ్ఞలు విధించారు.

Last Updated : July 20, 2026 at 11:13 AM IST

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PARLIAMENT MONSOON SESSION 2026
PARLIAMENT MONSOON SESSION
LOK SABHA LIVE
LOKSABHA MONSOON SESSION 2026

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ETV Bharat Telangana Team

ETV Bharat Telangana holds a significant position in both Telugu-speaking states, Andhra Pradesh and Telangana. Building a strong presence in a specific region requires understanding the preferences and interests of the local population, ETV Bharat has successfully managed to do that in the state. Localised, original content that resonates with the culture, language, and aspirations of the people in the region plays a significant role in achieving this....view details

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