LIVE : రాజ్యసభ సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం - PARLIAMENT MONSOON 2026 LIVE
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 20, 2026 at 11:02 AM IST|
Updated : July 20, 2026 at 11:53 AM IST
Rajya Sabha Sessions Live : పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఆగస్టు 13 వరకు కొనసాగనున్న ఈ సమావేశాల్లో ప్రవేశపెట్టేందుకు కేంద్రం 8 బిల్లులను సిద్ధం చేసింది. ముఖ్యంగా ఇవాళ పార్లమెంట్ ముందుకు రెండు కీలక బిల్లులు వచ్చాయి. సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తుల సంఖ్య 33 నుంచి 37 కు పెంచుతూ రూపొందించిన బిల్లును లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టారు. వందేమాతరం గేయాన్ని అవమానించడాన్ని నేరంగా పరిగణించి మూడేళ్ల వరకు శిక్ష విధించేందుకు ఉద్దేశించిన బిల్లును కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా రాజ్యసభలో ప్రవేశపెట్టారు. ఈ క్రమంలోనే సమావేశాలు సజావుగా సాగేందుకు అన్ని పార్టీలు సహకరించాలని కేంద్రం కోరింది. మరోవైపు అయోధ్య రామమందిరం విరాళాల దుర్వినియోగం, నీట్ పేపర్ లీకేజీ సహా పలు కీలక అంశాలపై ప్రభుత్వాన్ని నిలదీస్తామని విపక్షాలు ప్రకటించాయి. ఈ మేరకు కేంద్రం నిర్వహించిన అఖిలపక్ష భేటీలో తమ వైఖరిని స్పష్టం చేశాయి. దీంతో పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు వాడీవేడీగా సాగతున్నాయి. మరోవైపు కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) ఆధ్వర్యంలో చలో పార్లమెంటు కార్యక్రమం జరగనుండటంతో ఎక్కడికక్కడ బారికేడ్లతో మూడంచెల్లో కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. సెక్షన్ 163 కింద నిషేధాజ్ఞలు విధించారు.
Rajya Sabha Sessions Live : పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఆగస్టు 13 వరకు కొనసాగనున్న ఈ సమావేశాల్లో ప్రవేశపెట్టేందుకు కేంద్రం 8 బిల్లులను సిద్ధం చేసింది. ముఖ్యంగా ఇవాళ పార్లమెంట్ ముందుకు రెండు కీలక బిల్లులు వచ్చాయి. సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తుల సంఖ్య 33 నుంచి 37 కు పెంచుతూ రూపొందించిన బిల్లును లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టారు. వందేమాతరం గేయాన్ని అవమానించడాన్ని నేరంగా పరిగణించి మూడేళ్ల వరకు శిక్ష విధించేందుకు ఉద్దేశించిన బిల్లును కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా రాజ్యసభలో ప్రవేశపెట్టారు. ఈ క్రమంలోనే సమావేశాలు సజావుగా సాగేందుకు అన్ని పార్టీలు సహకరించాలని కేంద్రం కోరింది. మరోవైపు అయోధ్య రామమందిరం విరాళాల దుర్వినియోగం, నీట్ పేపర్ లీకేజీ సహా పలు కీలక అంశాలపై ప్రభుత్వాన్ని నిలదీస్తామని విపక్షాలు ప్రకటించాయి. ఈ మేరకు కేంద్రం నిర్వహించిన అఖిలపక్ష భేటీలో తమ వైఖరిని స్పష్టం చేశాయి. దీంతో పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు వాడీవేడీగా సాగతున్నాయి. మరోవైపు కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) ఆధ్వర్యంలో చలో పార్లమెంటు కార్యక్రమం జరగనుండటంతో ఎక్కడికక్కడ బారికేడ్లతో మూడంచెల్లో కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. సెక్షన్ 163 కింద నిషేధాజ్ఞలు విధించారు.