ETV Bharat / Videos

LIVE : లోక్‌సభ వర్షాకాల సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - PARLIAMENT MONSOON SESSION 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
Lok Sabha Monsoon Session 2026 (ANI)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 29, 2026 at 11:02 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Lok Sabha Monsoon Session Live : ఇవాళ లోక్‌సభలో పబ్లిక్‌ పరీక్షల అక్రమాల నిరోధక బిల్లుపై చర్చ జరుగుతోంది. ఈ బిల్లుపై నిన్న రాత్రి వరకూ చర్చలు కొనసాగాయి. నీట్​పేపర్​ లీక్​ నిరసన వల్ల పార్లమెంట్ సమావేశాలు వాడీవేడిగా సాగుతూ వాయిదాల మీద వాయిదాలు పడుతున్నాయి. ప్రధాని మోదీ విద్యార్థులకు క్షమాపణ చెప్పాల్సిందేనని విపక్షాలు పట్టుబడుతున్నాయి. విద్యార్థులపై లాఠీఛార్జ్, పెల్లెట్‌ గన్స్ వాడటంపై మంగళవారం కూడా విపక్షాలు కలిసికట్టుగా ఆందోళన చేశాయి. ఈ క్రమంలో విపక్షాల హయాంలో జరిగిన అక్రమాల గురించి అధికారపక్షం లేవనెత్తింది. ప్రజా పరీక్షల అక్రమాల నిరోధక చట్ట సవరణ బిల్లుపై లోక్‌సభలో మంగళవారం రాత్రి వరకు చర్చలు జరగాయి. ఇదే అంశంపై ఇవాళ మళ్లీ చర్చలు కొనసాగనున్నాయి. వందేమాతరం గేయానికీ చట్టబద్ధత కల్పించే బిల్లుపై చర్చ జరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో రాజ్యసభలోనూ కార్యకలాపాలు సజావుగా సాగే అవకాశం ఉంది. నీట్‌ ప్రశ్నపత్రం లీకేజీ వ్యవహారంలో దిల్లీలో నిరసనలు చేపట్టిన విద్యార్థులపై పోలీసులు ప్రవర్తించిన తీరుమీద సమగ్రంగా చర్చ చేపట్టాల్సిందేనని విపక్షాలు డిమాండ్‌ చేసి సభలను స్తంభింపజేశాయి.  పబ్లిక్‌ పరీక్షల అక్రమాల నిరోధక బిల్లుపై చర్చను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

Lok Sabha Monsoon Session Live : ఇవాళ లోక్‌సభలో పబ్లిక్‌ పరీక్షల అక్రమాల నిరోధక బిల్లుపై చర్చ జరుగుతోంది. ఈ బిల్లుపై నిన్న రాత్రి వరకూ చర్చలు కొనసాగాయి. నీట్​పేపర్​ లీక్​ నిరసన వల్ల పార్లమెంట్ సమావేశాలు వాడీవేడిగా సాగుతూ వాయిదాల మీద వాయిదాలు పడుతున్నాయి. ప్రధాని మోదీ విద్యార్థులకు క్షమాపణ చెప్పాల్సిందేనని విపక్షాలు పట్టుబడుతున్నాయి. విద్యార్థులపై లాఠీఛార్జ్, పెల్లెట్‌ గన్స్ వాడటంపై మంగళవారం కూడా విపక్షాలు కలిసికట్టుగా ఆందోళన చేశాయి. ఈ క్రమంలో విపక్షాల హయాంలో జరిగిన అక్రమాల గురించి అధికారపక్షం లేవనెత్తింది. ప్రజా పరీక్షల అక్రమాల నిరోధక చట్ట సవరణ బిల్లుపై లోక్‌సభలో మంగళవారం రాత్రి వరకు చర్చలు జరగాయి. ఇదే అంశంపై ఇవాళ మళ్లీ చర్చలు కొనసాగనున్నాయి. వందేమాతరం గేయానికీ చట్టబద్ధత కల్పించే బిల్లుపై చర్చ జరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో రాజ్యసభలోనూ కార్యకలాపాలు సజావుగా సాగే అవకాశం ఉంది. నీట్‌ ప్రశ్నపత్రం లీకేజీ వ్యవహారంలో దిల్లీలో నిరసనలు చేపట్టిన విద్యార్థులపై పోలీసులు ప్రవర్తించిన తీరుమీద సమగ్రంగా చర్చ చేపట్టాల్సిందేనని విపక్షాలు డిమాండ్‌ చేసి సభలను స్తంభింపజేశాయి.  పబ్లిక్‌ పరీక్షల అక్రమాల నిరోధక బిల్లుపై చర్చను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

For All Latest Updates

TAGGED:

LOK SABHA MONSOON SESSION LIVE
MONSOON SESSION LOKSABHA LIVE
LOK SABHA SESSIONS 2026 LIVE
పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు 2026
PARLIAMENT MONSOON SESSION 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Telangana Team

ETV Bharat Telangana holds a significant position in both Telugu-speaking states, Andhra Pradesh and Telangana. Building a strong presence in a specific region requires understanding the preferences and interests of the local population, ETV Bharat has successfully managed to do that in the state. Localised, original content that resonates with the culture, language, and aspirations of the people in the region plays a significant role in achieving this....view details

ఇలాంటి కథనాలు

RAJYA SABHA LIVE

LIVE : రాజ్యసభ వర్షాకాల సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం

July 29, 2026 at 11:05 AM IST
GURU PURNIMA 2026

LIVE : గురు పూర్ణిమ వేడుకలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

July 29, 2026 at 6:58 AM IST
PARLIAMENT MONSOON SESSION 2026

LIVE : లోక్​సభ వర్షాకాల సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం

July 28, 2026 at 11:01 AM IST
PARLIAMENT MONSOON SESSION

LIVE : లోక్​సభ వర్షాకాల సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం

July 27, 2026 at 12:07 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.