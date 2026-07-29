Live: లోక్సభ సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం - LOK SABHA MONSOON SESSION LIVE
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 29, 2026 at 1:03 PM IST|
Updated : July 29, 2026 at 1:54 PM IST
Lok Sabha Monsoon Session Live : ఇవాళ లోక్సభలో పబ్లిక్ పరీక్షల అక్రమాల నిరోధక బిల్లుపై చర్చ జరుగుతోంది. ఈ బిల్లుపై నిన్న రాత్రి వరకూ చర్చలు కొనసాగాయి. నీట్పేపర్ లీక్ నిరసన వల్ల పార్లమెంట్ సమావేశాలు వాడీవేడిగా సాగుతూ వాయిదాల మీద వాయిదాలు పడుతున్నాయి. ప్రధాని మోదీ విద్యార్థులకు క్షమాపణ చెప్పాల్సిందేనని విపక్షాలు పట్టుబడుతున్నాయి. విద్యార్థులపై లాఠీఛార్జ్, పెల్లెట్ గన్స్ వాడటంపై మంగళవారం కూడా విపక్షాలు కలిసికట్టుగా ఆందోళన చేశాయి. ఈ క్రమంలో విపక్షాల హయాంలో జరిగిన అక్రమాల గురించి అధికారపక్షం లేవనెత్తింది. ప్రజా పరీక్షల అక్రమాల నిరోధక చట్ట సవరణ బిల్లుపై లోక్సభలో మంగళవారం రాత్రి వరకు చర్చలు జరగాయి. ఇదే అంశంపై ఇవాళ మళ్లీ చర్చలు కొనసాగనున్నాయి. వందేమాతరం గేయానికీ చట్టబద్ధత కల్పించే బిల్లుపై చర్చ జరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో రాజ్యసభలోనూ కార్యకలాపాలు సజావుగా సాగే అవకాశం ఉంది. నీట్ ప్రశ్నపత్రం లీకేజీ వ్యవహారంలో దిల్లీలో నిరసనలు చేపట్టిన విద్యార్థులపై పోలీసులు ప్రవర్తించిన తీరుమీద సమగ్రంగా చర్చ చేపట్టాల్సిందేనని విపక్షాలు డిమాండ్ చేసి సభలను స్తంభింపజేశాయి.
Lok Sabha Monsoon Session Live : ఇవాళ లోక్సభలో పబ్లిక్ పరీక్షల అక్రమాల నిరోధక బిల్లుపై చర్చ జరుగుతోంది. ఈ బిల్లుపై నిన్న రాత్రి వరకూ చర్చలు కొనసాగాయి. నీట్పేపర్ లీక్ నిరసన వల్ల పార్లమెంట్ సమావేశాలు వాడీవేడిగా సాగుతూ వాయిదాల మీద వాయిదాలు పడుతున్నాయి. ప్రధాని మోదీ విద్యార్థులకు క్షమాపణ చెప్పాల్సిందేనని విపక్షాలు పట్టుబడుతున్నాయి. విద్యార్థులపై లాఠీఛార్జ్, పెల్లెట్ గన్స్ వాడటంపై మంగళవారం కూడా విపక్షాలు కలిసికట్టుగా ఆందోళన చేశాయి. ఈ క్రమంలో విపక్షాల హయాంలో జరిగిన అక్రమాల గురించి అధికారపక్షం లేవనెత్తింది. ప్రజా పరీక్షల అక్రమాల నిరోధక చట్ట సవరణ బిల్లుపై లోక్సభలో మంగళవారం రాత్రి వరకు చర్చలు జరగాయి. ఇదే అంశంపై ఇవాళ మళ్లీ చర్చలు కొనసాగనున్నాయి. వందేమాతరం గేయానికీ చట్టబద్ధత కల్పించే బిల్లుపై చర్చ జరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో రాజ్యసభలోనూ కార్యకలాపాలు సజావుగా సాగే అవకాశం ఉంది. నీట్ ప్రశ్నపత్రం లీకేజీ వ్యవహారంలో దిల్లీలో నిరసనలు చేపట్టిన విద్యార్థులపై పోలీసులు ప్రవర్తించిన తీరుమీద సమగ్రంగా చర్చ చేపట్టాల్సిందేనని విపక్షాలు డిమాండ్ చేసి సభలను స్తంభింపజేశాయి.