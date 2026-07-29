ETV Bharat / Videos

Live: లోక్​సభ సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం - LOK SABHA MONSOON SESSION LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
Lok Sabha Monsoon Session Live (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 1:03 PM IST

|

Updated : July 29, 2026 at 1:54 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Lok Sabha Monsoon Session Live : ఇవాళ లోక్‌సభలో పబ్లిక్‌ పరీక్షల అక్రమాల నిరోధక బిల్లుపై చర్చ జరుగుతోంది. ఈ బిల్లుపై నిన్న రాత్రి వరకూ చర్చలు కొనసాగాయి. నీట్​పేపర్​ లీక్​ నిరసన వల్ల పార్లమెంట్ సమావేశాలు వాడీవేడిగా సాగుతూ వాయిదాల మీద వాయిదాలు పడుతున్నాయి. ప్రధాని మోదీ విద్యార్థులకు క్షమాపణ చెప్పాల్సిందేనని విపక్షాలు పట్టుబడుతున్నాయి. విద్యార్థులపై లాఠీఛార్జ్, పెల్లెట్‌ గన్స్ వాడటంపై మంగళవారం కూడా విపక్షాలు కలిసికట్టుగా ఆందోళన చేశాయి. ఈ క్రమంలో విపక్షాల హయాంలో జరిగిన అక్రమాల గురించి అధికారపక్షం లేవనెత్తింది. ప్రజా పరీక్షల అక్రమాల నిరోధక చట్ట సవరణ బిల్లుపై లోక్‌సభలో మంగళవారం రాత్రి వరకు చర్చలు జరగాయి. ఇదే అంశంపై ఇవాళ మళ్లీ చర్చలు కొనసాగనున్నాయి. వందేమాతరం గేయానికీ చట్టబద్ధత కల్పించే బిల్లుపై చర్చ జరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో రాజ్యసభలోనూ కార్యకలాపాలు సజావుగా సాగే అవకాశం ఉంది. నీట్‌ ప్రశ్నపత్రం లీకేజీ వ్యవహారంలో దిల్లీలో నిరసనలు చేపట్టిన విద్యార్థులపై పోలీసులు ప్రవర్తించిన తీరుమీద సమగ్రంగా చర్చ చేపట్టాల్సిందేనని విపక్షాలు డిమాండ్‌ చేసి సభలను స్తంభింపజేశాయి.

Lok Sabha Monsoon Session Live : ఇవాళ లోక్‌సభలో పబ్లిక్‌ పరీక్షల అక్రమాల నిరోధక బిల్లుపై చర్చ జరుగుతోంది. ఈ బిల్లుపై నిన్న రాత్రి వరకూ చర్చలు కొనసాగాయి. నీట్​పేపర్​ లీక్​ నిరసన వల్ల పార్లమెంట్ సమావేశాలు వాడీవేడిగా సాగుతూ వాయిదాల మీద వాయిదాలు పడుతున్నాయి. ప్రధాని మోదీ విద్యార్థులకు క్షమాపణ చెప్పాల్సిందేనని విపక్షాలు పట్టుబడుతున్నాయి. విద్యార్థులపై లాఠీఛార్జ్, పెల్లెట్‌ గన్స్ వాడటంపై మంగళవారం కూడా విపక్షాలు కలిసికట్టుగా ఆందోళన చేశాయి. ఈ క్రమంలో విపక్షాల హయాంలో జరిగిన అక్రమాల గురించి అధికారపక్షం లేవనెత్తింది. ప్రజా పరీక్షల అక్రమాల నిరోధక చట్ట సవరణ బిల్లుపై లోక్‌సభలో మంగళవారం రాత్రి వరకు చర్చలు జరగాయి. ఇదే అంశంపై ఇవాళ మళ్లీ చర్చలు కొనసాగనున్నాయి. వందేమాతరం గేయానికీ చట్టబద్ధత కల్పించే బిల్లుపై చర్చ జరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో రాజ్యసభలోనూ కార్యకలాపాలు సజావుగా సాగే అవకాశం ఉంది. నీట్‌ ప్రశ్నపత్రం లీకేజీ వ్యవహారంలో దిల్లీలో నిరసనలు చేపట్టిన విద్యార్థులపై పోలీసులు ప్రవర్తించిన తీరుమీద సమగ్రంగా చర్చ చేపట్టాల్సిందేనని విపక్షాలు డిమాండ్‌ చేసి సభలను స్తంభింపజేశాయి.

Last Updated : July 29, 2026 at 1:54 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

LOK SABHA MONSOON SESSION LIVE
MONSOON SESSION LOKSABHA LIVE
LOK SABHA SESSIONS 2026 LIVE
పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు 2026
LOK SABHA MONSOON SESSION LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

ETV Bharat is headquartered in Hyderabad. It holds a very strong position in both the Telugu states. The reach of ETV Bharat Andhra Pradesh has been maximum because of its unique stories. It also has a strong presence in the state and is capable of reaching out to the maximum number of people....view details

ఇలాంటి కథనాలు

Rajya Sabha Session Live

LIVE : రాజ్యసభ వర్షాకాల సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం

July 29, 2026 at 11:01 AM IST
Guru Purnima 2026 Live

LIVE : దేశ వ్యాప్తంగా గురు పౌర్ణమి వేడుకలు - ప్రత్యక్షప్రసారం

July 29, 2026 at 6:55 AM IST
Lok Sabha Monsoon Session Live

LIVE: లోక్​సభ సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

July 28, 2026 at 2:04 PM IST
Parliament Session Rajya sabha LIVE

LIVE: రాజ్యసభ సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

July 28, 2026 at 2:03 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.