LIVE : రాజ్యసభ మలివిడత బడ్జెట్ సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం - RAJYA SABHA SESSIONS LIVE
Published : March 27, 2026 at 11:25 AM IST
Rajya Sabha Sessions Live : పార్లమెంటు మలివిడత బడ్జెట్ సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇంధనం, సరఫరా వ్యవస్థలు, ఎరువులు తదితరాలపై ఏడు సాధికార వ్యూహాత్మక బృందాలను ఏర్పాటు చేస్తూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. మన నౌకలు సురక్షితంగా దేశానికి చేరుకునేలా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నట్లు ప్రధాని మోదీ వెల్లడించారు. భారతీయుల భద్రతే ప్రథమ ప్రాధాన్యత అని అన్నారు. రాజ్యసభలో ప్రధాని మాట్లాడారు. ప్రస్తుతం మనకు ముడి చమురు, ఎల్పీజీ నిల్వలు సరిపడా ఉన్నాయన్నారు. పశ్చిమాసియా యుద్ధం భారత్కు సైతం ఆందోళనకరమన్నారు. భారతీయుల జీవనోపాధికి రక్షణ కల్పించడం అత్యం ఆందోళన కలిగించే అంశమన్నారు. నిలిచిపోయిన నౌకల్లో చాలా మంది ఇండియా సిబ్బంది చిక్కుకుపోయారని ప్రధాని తెలిపారు. ఇటీవల పార్లమెంటు ఉభయసభల్లో మాట్లాడిన ప్రధాని మోదీ యుద్ధం వల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెలకొన్న సంక్లిష్ట పరిస్థితులు దీర్ఘకాలం కొనసాగే అవకాశాలున్నాయన్నారు. ఇది పరీక్షా సమయమేనని తెలిపారు. సంక్షోభం నుంచి బయటపడటంలో రాష్ట్రాలన్నీ కేంద్రంతో కలిసి టీమ్ ఇండియాలా పనిచేయాలని పిలుపునిచ్చారు. ఎలాంటి పరిస్థితినైనా ఎదుర్కొనేందుకు ప్రజలు సిద్ధమై ఉండాలని కోరారు. ప్రస్తుతం నేటి రాజ్యసభ సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వార చూద్దాం.
