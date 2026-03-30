LIVE: రాజ్యసభ సమావేశాలు- ప్రత్యక్ష ప్రసారం - RAJYASABHA SESSIONS LIVE

Rajyasabha Sessions Live (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 30, 2026 at 11:04 AM IST

Rajyasabha Sessions Live: పార్లమెంటు మలివిడత బడ్జెట్‌ సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. మూడు రోజుల క్రితం రోజుల క్రితం జరిగిన రాజ్యసభ సమావేశాల్లో ఆర్థిక బిల్లును మూజువాణి ఓటుతో లోక్‌సభకు తిరిగి పంపించారు. ఆమోదించిన బడ్జెట్ మొత్తం వ్యయాన్ని రూ. 53.47 లక్షల కోట్లుగా అంచనా వేయగా, ఇందులో 7.7% పెరుగుదల ఉంది. అదే విధంగా జీడీపీలో 4.3% ద్రవ్యలోటు లక్ష్యంగా నిర్దేశించింది. అంతేకాకుండా ఇంధనం, సరఫరా వ్యవస్థలు, ఎరువులు తదితరాలపై ఏడు సాధికార వ్యూహాత్మక బృందాలను ఏర్పాటు చేస్తూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. మన నౌకలు సురక్షితంగా దేశానికి చేరుకునేలా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నట్లు ప్రధాని మోదీ వెల్లడించారు. భారతీయుల భద్రతే ప్రథమ ప్రాధాన్యత అని అన్నారు. వీటితో పాటు కేంద్ర సాయుధ పోలీసు బలగాల బిల్లు, ట్రాన్స్‌జెండర్ వ్యక్తుల సవరణ బిల్లులపై సహా పలు బిల్లులను పరిశీలనకు తీసుకున్నారు. అదే విధంగా బడ్జెట్ కేటాయింపులు, విధానపరమైన దిశానిర్దేశాలు, ఎల్‌పీజీ సంక్షోభాన్ని ప్రభుత్వం ఎదుర్కొన్న తీరుపై ఇరుపక్షాల మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదాలు జరిగాయి. ప్రస్తుతం నేటి రాజ్యసభ సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. 

