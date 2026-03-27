LIVE: లోక్సభ సమావేశాలు- ప్రత్యక్ష ప్రసారం - LOK SABHA BUDGET SESSION
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 27, 2026 at 11:44 AM IST
Lok Sabha Budget Session: పార్లమెంట్ మలివిడత సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులపై అన్ని రాష్ట్రాల సీఎంలతో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఈరోజు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా మాట్లాడనున్నారు. దీనిలో ముఖ్యంగా రాష్ట్రాల సన్నద్ధతపై, వాటి ప్రణాళికలపై దీనిలో చర్చించనున్నారు. యుద్ధం మొదలయ్యాక ఇలాంటి సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించడం ఇదే తొలిసారి కావడం గమనార్హం. ఎన్నికలు జరిగే రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు మినహా మిగిలిన సీఎంలందరినీ ఈ వీడియో కాన్ఫరెన్స్కు ఆహ్వానించారు. టీమిండియా స్ఫూర్తితో, కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కలిసి పనిచేయడానికి ఈ భేటీని ఏర్పాటు చేసినట్లు అధికార వర్గాలు వెల్లడించాయి. ఎన్నికలు జరిగే రాష్ట్రాల ప్రభుత్వ సీఎస్లతో కేంద్ర క్యాబినెట్ కార్యదర్శి ప్రత్యేకంగా సమావేశం అవుతారు. చమురు కంపెనీలను ఆదుకునేందుకు కేంద్రం చర్యలు చేపట్టింది. పెట్రోల్, డీజిల్పై ఎక్సైజ్ సుంకం రూ.10 తగ్గస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. పెట్రోల్పై రూ.13 నుంచి రూ.3కు, డీజిల్పై రూ.10 ఎక్సైజ్ సుంకాలను తగ్గించింది. ఈ నిర్ణయంతో చమురు సంస్థలపై భారం కాస్త తగ్గనుంది. ప్రస్తుతం నేటి లోక్సభ సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.
