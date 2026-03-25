LIVE: లోక్సభ సమావేశాలు- ప్రత్యక్ష ప్రసారం - LOK SABHA LIVE
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 25, 2026 at 11:02 AM IST
Lok Sabha Session LIVE: పార్లమెంటు మలివిడత బడ్జెట్ సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. మన విదేశాంగ విధానం ప్రధాని నరేంద్రమోదీ వ్యక్తిగతంగా మారిపోయిందని, అంతర్జాతీయ జోక్గా మిగిలిందని మంగళవారం లోక్సభలో విపక్షనేత రాహుల్గాంధీ ఎద్దేవా చేశారు. పార్లమెంటు ఆవరణలో మంగళవారం ఆయన విలేకరులతో మాట్లాడారు. ‘‘మోదీ ఏం చేయగలరో, ఏం చేయలేరో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్నకు కచ్చితంగా తెలుసు. ప్రధాని రాజీపడితే, మన విదేశాంగ విధానం కూడా రాజీపడినట్లే. ఆయన నిన్న పార్లమెంటులో ఏమాత్రం సంబంధం లేని ప్రసంగం చేశారు. పరిస్థితి కొవిడ్లాగా ఉంటుందని మోదీ అంటున్నారు. కానీ కరోనా సమయంలో ఎంతమంది చనిపోయారో, ఎన్ని విషాదాలు జరిగాయో ఆయన మర్చిపోయారు. మోదీ ప్రధాని. ఆయన దానికి తగ్గట్టుగా ఉండాలన్నారు.
కానీ అలా ఉండటం లేదు. దేశానికి అది హానిచేయనుంది. ఎల్పీజీ, పెట్రోలు, ఎరువులు ఇవన్నీ సమస్య కానున్నాయి. ప్రభుత్వం ఇలాంటివి అర్థం చేసుకోలేకపోతోంది. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ ఎలా చెబితే మోదీ అలా చేస్తారని, దేశప్రయోజనాల కోసం కృషి చేయరని నేను రాతపూర్వకంగా చెప్పగలను’’ అని పేర్కొన్నారు. ట్రాన్స్జెండర్ వ్యక్తుల రాజ్యాంగబద్ధ హక్కులపై, వారి అస్థిత్వంపై ప్రభుత్వం సంకుచిత బుద్ధితో దాడి చేస్తోందని ఆరోపించారు. దేశంలో రైతుల ఆదాయం రెట్టింపు అయిందని వ్యవసాయ- రైతు సంక్షేమ శాఖమంత్రి శివరాజ్సింగ్ చౌహాన్ లోక్సభ ప్రశ్నోత్తరాల సమయంలో తెలిపారు. ప్రస్తుతం నేటి లోక్సభ సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.
