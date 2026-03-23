LIVE : రాజ్యసభ మలి విడత బడ్జెట్ సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం - RAJYA SABHA SESSIONS LIVE
Published : March 23, 2026 at 11:52 AM IST
RAJYA SABHA SESSIONS LIVE : పార్లమెంటు మలివిడత బడ్జెట్ సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలపై రాజ్యసభలో చర్చలు జరుగుతున్నాయి. అదే విధంగా పలు బిల్లుల ఆమోదం, విపక్ష సభ్యుల ఆరోపణలు, ప్రభుత్వం ఎదుర్కొంటున్న గ్యాస్ సంక్షోభ సమస్యల నడుమ సభ రసవత్తరంగా సాగుతుంది. రాజ్యసభలో అప్రాప్రియేషన్ బిల్లు 2026 పై చర్చ జరుగుతుండగా కేంద్ర ఆర్ధికమంత్రి నిర్మలసీతారామన్ పలు ప్రశ్నలకు సమాధానమిచ్చిన అనంతరం ఆ బిల్లును తిరిగి పంపారు. మరోవైపు రాజ్యసభ ఎన్నికల ఫలితాల విషయానికొస్తే హరియాణా నుంచి రాజ్యసభకు బీజేపీ, కాంగ్రెస్ల తరపున ఒక్కొక్కరు విజయం సాధించారు. బీజేపీ నుంచి సంజయ్ భాటియా, కాంగ్రెస్ నుంచి కరంవీర్ సింగ్ బోధ్ గెలిచారు. కాంగ్రెస్కు స్పష్టమైన మెజార్టీ ఉన్నప్పటికీ క్రాస్ఓటింగ్ కారణంగా అతి కష్టం మీద బోధ్ విజయం సాధించారు. కాంగ్రెస్కు చెందిన నాలుగు, బీజేపీకి చెందిన ఒక ఓటు చెల్లలేదు. అంతేకాకుండా ఇద్దరు ఐఎన్ఎల్డీ ఎమ్మెల్యేలు ఓటేయలేదు. ప్రస్తుతం నేటి రాజ్యసభ సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
