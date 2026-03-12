ETV Bharat / Videos

LIVE: రాజ్యసభ సమావేశాలు- ప్రత్యక్ష ప్రసారం - PARLIAMENT BUDGET SESSION

Rajyasabha Sessions Live

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 12, 2026 at 11:00 AM IST

Updated : March 12, 2026 at 1:01 PM IST

Rajyasabha Sessions LIVE: దేశంలో వంట గ్యాస్కొ రతను నిరసిస్తూ కాంగ్రెస్ ఎంపీ ప్రియాంక గాంధీ ఆధ్వర్యంలో విపక్ష నేతలు పార్లమెంట్ ఆవరణలో బుధవారం ఆందోళన చేపట్టారు. పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతల వల్ల సరఫరా వ్యవస్థ దెబ్బతిని, గ్యాస్ ధరలు పెరగడమే కాకుండా సామాన్యులకు సిలిండర్లు దొరకని పరిస్థితి ఏర్పడిందని సిపిఐ ఎంపీ సంతోష్ కుమార్ రాజ్యసభలో వాయిదా తీర్మానాన్ని ఇచ్చారు. బుధవారం జరిగిన రాజ్యసభ సమావేశాల్లో, ప్రతిపక్షాల నిరసనల నేపథ్యంలో సభ సజావుగా సాగడంపై చర్చలు జరిగాయి. లోక్‌సభలో అవిశ్వాస తీర్మానం ప్రవేశపెట్టిన నేపథ్యంలో, రాజ్యసభలో కూడా రాజకీయ ఉత్కంఠ కొనసాగింది. లోక్‌సభ స్పీకర్‌ ఓం బిర్లాపై విపక్షాలు ప్రవేశపెట్టిన అవిశ్వాస తీర్మానం వీగిపోయింది. రెండ్రోజుల చర్చ అనంతరం బుధవారం సాయంత్రం నిర్వహించిన ఓటింగులో మూజువాణి ఓటుతో సభ దీనిని తిరస్కరించింది. కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్‌షా చేసిన కొన్ని వ్యాఖ్యలు వాతావరణాన్ని వేడెక్కించాయి. ఆయన క్షమాపణలు చెప్పాలంటూ విపక్షాలు డిమాండ్‌ చేశాయి. పెద్దఎత్తున నినాదాలుచేస్తూ సభా కార్యకలాపాలకు అంతరాయం కలిగించాయి. ఈ పరిస్థితుల మధ్యనే ఓటింగు నిర్వహించి తీర్మానాన్ని తిరస్కరించారు. అనంతరం నేటికి వాయిదా వేశారు. ప్రస్తుతం నేటి రాజ్యసభ సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

PARLIAMENT BUDGET SESSION
BUDGET SESSION SECOND PHASE
RAJYASABHA LIVE
PARLIAMENT BUDGET SESSION 2026
PARLIAMENT BUDGET SESSION

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

