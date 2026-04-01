LIVE : రాజ్యసభ మలివిడత బడ్జెట్‌ సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - PARLIAMENT BUDGET SESSION LIVE

Session Second Phase Rajya Sabha Live (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 1, 2026 at 11:03 AM IST

Updated : April 1, 2026 at 7:03 PM IST

Parliament Budget Session Second Phase Rajya Sabha Live : పార్లమెంట్​లో బడ్జెట్​ సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌ శాశ్వత రాజధానిగా అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పించే బిల్లు నేడు మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు పార్లమెంటు ముందుకు వచ్చింది. 2024 జూన్‌ 2 నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాజధానిగా అమరావతిని ప్రకటిస్తూ విభజన చట్టం- 2014లోని సెక్షన్‌ 5(2)కి సవరణ చేస్తూ కేంద్ర హోం శాఖ రూపొందించిన బిల్లును ఆ శాఖ సహాయ మంత్రి నిత్యానందరాయ్‌ లోక్‌సభలో ప్రవేశపెట్టారు. దీనిపై సుమారు రెండు గంటలపాటు చర్చించిన తర్వాత మూజువాణి ఓటుతో ఆమోదించనున్నారు. అనంతరం గురువారం ఈ బిల్లు రాజ్యసభ ముందుకు రానున్నట్లు సమాచారం. ఒక రాష్ట్ర రాజధానికి ప్రత్యేకంగా పార్లమెంటు చట్టబద్ధత కల్పించే విధంగా ఈ బిల్లు ఇటు ఆంధ్రప్రదేశ్, అటు స్వతంత్ర భారత సమాఖ్య చరిత్రలో ఒక మైలురాయిగా నిలవనుంది. ప్రస్తుతం నేటి రాజ్యసభ సమావేశాలు ఈటీవీ భారత్​ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

Parliament Budget Session Second Phase Rajya Sabha Live : పార్లమెంట్​లో బడ్జెట్​ సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌ శాశ్వత రాజధానిగా అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పించే బిల్లు నేడు మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు పార్లమెంటు ముందుకు వచ్చింది. 2024 జూన్‌ 2 నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాజధానిగా అమరావతిని ప్రకటిస్తూ విభజన చట్టం- 2014లోని సెక్షన్‌ 5(2)కి సవరణ చేస్తూ కేంద్ర హోం శాఖ రూపొందించిన బిల్లును ఆ శాఖ సహాయ మంత్రి నిత్యానందరాయ్‌ లోక్‌సభలో ప్రవేశపెట్టారు. దీనిపై సుమారు రెండు గంటలపాటు చర్చించిన తర్వాత మూజువాణి ఓటుతో ఆమోదించనున్నారు. అనంతరం గురువారం ఈ బిల్లు రాజ్యసభ ముందుకు రానున్నట్లు సమాచారం. ఒక రాష్ట్ర రాజధానికి ప్రత్యేకంగా పార్లమెంటు చట్టబద్ధత కల్పించే విధంగా ఈ బిల్లు ఇటు ఆంధ్రప్రదేశ్, అటు స్వతంత్ర భారత సమాఖ్య చరిత్రలో ఒక మైలురాయిగా నిలవనుంది. ప్రస్తుతం నేటి రాజ్యసభ సమావేశాలు ఈటీవీ భారత్​ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

Last Updated : April 1, 2026 at 7:03 PM IST

TAGGED:

PARLIAMENT SESSION
AMARAVATI BILL IN RAJYA SABHA LIVE
PARLIAMENT BUDGET SESSION 2026
రాజ్యసభ లైవ్​
PARLIAMENT BUDGET SESSION LIVE

