ETV Bharat / Videos

LIVE: రాజ్యసభ సమావేశాలు- ప్రత్యక్ష ప్రసారం - RAJYA SABHA LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
Parliament Budget Session Second Phase Rajya Sabha Live (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 1, 2026 at 11:00 AM IST

|

Updated : April 1, 2026 at 7:02 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Parliament Budget Session Second Phase Rajya Sabha Live : పార్లమెంట్​లో బడ్జెట్​ సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌ శాశ్వత రాజధానిగా అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పించే బిల్లు నేడు మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు పార్లమెంటు ముందుకు వచ్చింది. 2024 జూన్‌ 2 నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాజధానిగా అమరావతిని ప్రకటిస్తూ విభజన చట్టం- 2014లోని సెక్షన్‌ 5(2)కి సవరణ చేస్తూ కేంద్ర హోం శాఖ రూపొందించిన బిల్లును ఆ శాఖ సహాయ మంత్రి నిత్యానందరాయ్‌ లోక్‌సభలో ప్రవేశపెట్టారు. దీనిపై సుమారు రెండు గంటలపాటు చర్చించిన తర్వాత మూజువాణి ఓటుతో ఆమోదించనున్నారు. అనంతరం గురువారం ఈ బిల్లు రాజ్యసభ ముందుకు రానున్నట్లు సమాచారం. ఒక రాష్ట్ర రాజధానికి ప్రత్యేకంగా పార్లమెంటు చట్టబద్ధత కల్పించే విధంగా ఈ బిల్లు ఇటు ఆంధ్రప్రదేశ్, అటు స్వతంత్ర భారత సమాఖ్య చరిత్రలో ఒక మైలురాయిగా నిలవనుంది. ప్రస్తుతం నేటి రాజ్యసభ సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

For All Latest Updates

TAGGED:

PARLIAMENT SESSION
AMARAVATI BILL IN RAJYA SABHA LIVE
PARLIAMENT BUDGET SESSION 2026
రాజ్యసభ లైవ్​
RAJYA SABHA LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.