LIVE: లోక్సభ సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - LOK SABHA SESSIONS LIVE
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 23, 2026 at 2:01 PM IST
Lok Sabha Sessions Live: పార్లమెంటు మలివిడత బడ్జెట్ సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలపై చర్చలు జరుగుతున్నాయి. అదే విధంగా పలు బిల్లుల ఆమోదం, విపక్ష సభ్యుల ఆరోపణలు, ప్రభుత్వం ఎదుర్కొంటున్న గ్యాస్ సంక్షోభ సమస్యల నడుమ సభ రసవత్తరంగా సాగుతుంది. అప్రాప్రియేషన్ బిల్లు 2026 పై చర్చ జరుగుతుండగా కేంద్ర ఆర్ధికమంత్రి నిర్మలసీతారామన్ పలు ప్రశ్నలకు సమాధానమిచ్చిన అనంతరం ఆ బిల్లును తిరిగి పంపారు. పశ్చిమాసియాలో ఘర్షణలు తీవ్రమవుతున్న నేపథ్యంలో రూపాయి విలువ పడిపోవడం, పారిశ్రామిక ఇంధన ధరలు పెరగడంపై కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ ఆందోళన వ్యక్తంచేశారు. భవిష్యత్తులో భారత్లో ద్రవ్యోల్బణం ఖాయమని హెచ్చరించారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం స్పష్టమైన ఆర్థిక వ్యూహానికి బదులుగా డొల్ల మాటలు చెబుతోందని విమర్శించారు. దీనివల్ల నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు పెరుగుతాయి. ఎఫ్ఐఐల డబ్బు మరింత వేగంగా బయటకు తరలిపోతుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ప్రస్తుతం నేటి లోక్సభ సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.
