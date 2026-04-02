LIVE: అమరావతికి చట్టబద్ధత బిల్లుపై రాజ్యసభలో చర్చ - ప్రత్యక్షప్రసారం - RAJYA SABHA LIVE 2026

RAJYA SABHA LIVE (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 2, 2026 at 11:03 AM IST

Updated : April 2, 2026 at 6:35 PM IST

RAJYA SABHA LIVE : పార్లమెంట్​లో బడ్జెట్​ సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాజధాని అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పించే బిల్లు నేడు రాజ్యసభ ముందుకు వచ్చింది. ఏపీ రాజధానిగా అమరావతిని ఖరారు చేస్తూ రూపొందించిన చట్ట సవరణ బిల్లుకు బుధవారం లోక్‌సభ ఆమోదం తెలిపింది. వెంటనే ఈ బిల్లు రాజ్యసభకు వచ్చినట్లు సెక్రటరీ జనరల్ ప్రకటించారు. ఇవాళ కేంద్రమంత్రి నిత్యానంద రాయ్ బిల్లును రాజ్యసభలో ప్రవేశ పెట్టారు. మధ్యాహ్నం ఒంటిగంట నుంచి దాదాపు గంటసేపు బిల్లుపై చర్చ జరిగింది. రాజ్యసభ ఆమోదం తర్వాత బిల్లుకు కేంద్ర కేబినెట్ పోస్ట్ ఫ్యాక్టో ర్యాటిఫికేషన్ చేయనుంది. తర్వాత బిల్లును రాష్ట్రపతి ఆమోదానికి పంపనుంది. రాష్ట్రపతి ఆమోదం అనంతరం గెజిట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల కానుంది. అనంతరం ఆంధ్రప్రదేశ్ శాశ్వత రాజధానిగా అమరావతికి చట్టబద్ధత లభించనుంది. అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లుపై మధ్యాహ్నం రాజ్యసభలో చర్చ జరిగే సమయంలో మంత్రి లోకేశ్ హాజరుకానున్నారు. ఒక రాష్ట్ర రాజధానికి ప్రత్యేకంగా పార్లమెంటు చట్టబద్ధత కల్పించే విధంగా ఈ బిల్లు ఇటు ఆంధ్రప్రదేశ్, అటు స్వతంత్ర భారత సమాఖ్య చరిత్రలో ఒక మైలురాయిగా నిలవనుంది. ప్రస్తుతం నేటి రాజ్యసభ సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

