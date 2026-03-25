LIVE: రాజ్యసభ సమావేశాలు- ప్రత్యక్ష ప్రసారం - RAJYA SABHA LIVE

Parliament Budget Session Rajya Sabha Live (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 25, 2026 at 11:01 AM IST

Parliament Budget Session Rajya Sabha Live: పార్లమెంటు మలివిడత బడ్జెట్‌ సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇంధనం, సరఫరా వ్యవస్థలు, ఎరువులు తదితరాలపై ఏడు సాధికార వ్యూహాత్మక బృందాలను ఏర్పాటు చేస్తూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రధాని మోదీ మంగళవారం రాజ్యసభలో మాట్లాడారు. పరిస్థితిని సొమ్ము చేసుకునేవారిపై రాష్ట్రాలు కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. మార్గాలన్నీ ఉపయోగించుకుని దేశానికి ఇంధనాన్ని తీసుకువస్తున్నామని, ఎరువులు కూడా తగినంత లభ్యమయ్యేందుకు కావాల్సిన చర్యలు చేపడుతున్నామని వివరించారు. యుద్ధం దీర్ఘకాలం కొనసాగడం దేశానికి పరీక్షా సమయమేనని, సంక్షోభం నుంచి బయటపడటంలో రాష్ట్రాలన్నీ కేంద్రంతో కలిసి టీం ఇండియాలా పనిచేయాలని పిలుపునిచ్చారు. పశ్చిమాసియాలో శాంతి నెలకొనాలంటే చర్చలు, దౌత్యమే పరిష్కారమని పునరుద్ఘాటించారు. నిత్యావసరాల సరఫరాలో అనూహ్య సవాళ్లు ఎదురవుతుండటం వాస్తవమేనని, స్వయం సమృద్ధి సాధించే దిశగా ముందుకు వెళ్లడమే దీనికి ఏకైక విరుగుడు అని చెప్పారు. ఎలాంటి పరిస్థితినైనా ఎదుర్కొనేందుకు ప్రజలు సిద్ధమై ఉండాలని కోరారు. మోదీ ప్రసంగమంతా ఆత్మస్తుతితో నిండిపోయిందని ఎగువసభ విపక్షనేత మల్లికార్జున ఖర్గే విమర్శించారు. ఆయన చాలా ఆలస్యంగా స్పందించారని, ఆ ప్రసంగంలో సమాధానాలకంటే మరిన్ని ప్రశ్నలే వచ్చాయని ఎద్దేవా చేశారు. ప్రస్తుతం నేటి రాజ్యసభ సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వార చూద్దాం. 

