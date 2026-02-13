ETV Bharat / Videos

LIVE: రాజ్యసభ సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - RAJYA SABHA LIVE

Rajya Sabha Session Live (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 13, 2026 at 11:00 AM IST

Updated : February 13, 2026 at 1:01 PM IST

Rajya Sabha Session Live: పార్లమెంటులో బడ్జెట్​ సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. బడ్జెట్‌పై గురువారం రాజ్యసభలో జరిగిన చర్చలో కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్‌ పాల్గొన్నారు. సంక్షేమ పథకాల కోసం రాష్ట్రాలకు ఇచ్చే నిధులను నిలిపివేయట్లేదని, ఏ రాష్ట్రంపైనా ఎలాంటి పక్షపాతం లేదని స్పష్టం చేశారు. నిధుల కేటాయింపుల్లేకుండానే వివిధ పథకాలను ప్రకటిస్తున్నామనే విమర్శల్ని తోసిపుచ్చారు. రుణభారంపై కాంగ్రెస్‌ది మొసలి కన్నీరేనని వ్యాఖ్యానించారు. సంక్షేమ పథకాలకు కేంద్రం కోత పెడుతోందన్న విమర్శల్ని మంత్రి తోసిపుచ్చారు. కేంద్ర నిధులంటే ఇష్టానుసారం వాడుకునే వీలున్న ఉచిత డబ్బు నిల్వలేమీ కాదని, అవసరం మేరకు వాటిని ఆచితూచి వినియోగించాలని చెప్పారు. దేశంలో ప్రస్తుతం ద్రవ్యోల్బణం చరిత్రాత్మక స్వల్పస్థాయిలో ఉందని, యూపీయేలో మాత్రం ‘ఉద్యోగాల్లేని వృద్ధి’ ఉండేదని చెప్పారు. కూడంకుళం అణువిద్యుత్తు కర్మాగారంలో మూడో యూనిట్‌ ఈ ఏడాది, నాలుగోది వచ్చే ఏడాది పూర్తవుతాయని, భద్రతపరంగా అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నామని కేంద్రం రాజ్యసభలో తెలిపింది. ప్రస్తుతం నేటి రాజ్యసభ సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

Last Updated : February 13, 2026 at 1:01 PM IST

TAGGED:

RAJYA SABHA SESSION LIVE
PARLIAMENT BUDGET SESSION 2026
TODAY RAJYA SABHA LIVE
రాజ్యసభ లైవ్​
RAJYA SABHA LIVE

ABOUT THE AUTHOR

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

