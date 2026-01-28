ETV Bharat / Videos

LIVE : పార్లమెంట్​ ఉభయ సభలనుద్దేశించి రాష్ట్రపతి ప్రసంగం - PARLIAMENT BUDGET SESSION LIVE

PARLIAMENT BUDGET SESSION LIVE (ANI)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 28, 2026 at 10:51 AM IST

President Murmu Speech Address Joint Sitting of Both Houses LIVE: పార్లమెంటు బడ్జెట్ సమావేశాలు నేటి నుంచి ప్రారంభమయ్యాయి. తొలుత ఉభయసభల సంయుక్త సమావేశాన్ని ఉద్దేశించి రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము చేసే ప్రసంగంతో పార్లమెంటు సమావేశాలు మొదలయ్యాయి. అనంతరం ఉభయసభలు రేపటికి వాయిదా పడనున్నాయి. కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ రేపు ఆర్థిక సర్వేను, ఫిబ్రవరి 1న 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సర బడ్జెట్​ను లోక్ సభ ముందు ఉంచనున్నారు. పార్లమెంటు బడ్జెట్‌ సమావేశాల్లో భాగంగా వివిధ అంశాలు చర్చించడానికి ప్రభుత్వం 27న అఖిలపక్ష సమావేశాన్ని నిర్వహించింది. సభలో చర్చనీయాంశాలు, ఇతర విషయాలను దీనిలో చర్చించారు. ఆ ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు తెలిపే తీర్మానంపై ఫిబ్రవరి రెండు నుంచి నాలుగు వరకు చర్చ కొనసాగే అవకాశం ఉంది. ఫిబ్రవరి 13 వరకు తొలిదశ సమావేశాలు కొనసాగుతాయి. మళ్లీ మార్చి 9న మొదలై ఏప్రిల్‌ 2 వరకు జరుగుతాయి. ప్రస్తుతం బడ్జెట్​పై ఉభయసభలను ఉద్దేశించి రాష్ట్రపతి ప్రసంగం ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

ETV Bharat Telangana Team

