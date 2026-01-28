ETV Bharat / Videos

LIVE: ఉభయసభలను ఉద్దేశించి రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము ప్రసంగం - ప్రత్యక్షప్రసారం - PRESIDENT MURMU SPEECH LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
President Murmu Speech Address Joint Sitting of Both Houses LIVE (Eenadu)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 28, 2026 at 10:46 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

President Murmu Speech Address Joint Sitting of Both Houses LIVE: పార్లమెంటు బడ్జెట్ సమావేశాలు నేటి నుంచి ప్రారంభమయ్యాయి. తొలుత ఉభయసభల సంయుక్త సమావేశాన్ని ఉద్దేశించి రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము చేసే ప్రసంగంతో పార్లమెంటు సమావేశాలు మొదలయ్యాయి. అనంతరం ఉభయసభలు రేపటికి వాయిదా పడనున్నాయి. కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ రేపు ఆర్థిక సర్వేను, ఫిబ్రవరి 1న 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సర బడ్జెట్​ను లోక్ సభ ముందు ఉంచనున్నారు. పార్లమెంటు బడ్జెట్‌ సమావేశాల్లో భాగంగా వివిధ అంశాలు చర్చించడానికి ప్రభుత్వం 27న అఖిలపక్ష సమావేశాన్ని నిర్వహించింది. సభలో చర్చనీయాంశాలు, ఇతర విషయాలను దీనిలో చర్చించారు. ఆ ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు తెలిపే తీర్మానంపై ఫిబ్రవరి రెండు నుంచి నాలుగు వరకు చర్చ కొనసాగే అవకాశం ఉంది. ఫిబ్రవరి 13 వరకు తొలిదశ సమావేశాలు కొనసాగుతాయి. మళ్లీ మార్చి 9న మొదలై ఏప్రిల్‌ 2 వరకు జరుగుతాయి. ప్రస్తుతం బడ్జెట్​పై ఉభయసభలను ఉద్దేశించి రాష్ట్రపతి ప్రసంగం ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

President Murmu Speech Address Joint Sitting of Both Houses LIVE: పార్లమెంటు బడ్జెట్ సమావేశాలు నేటి నుంచి ప్రారంభమయ్యాయి. తొలుత ఉభయసభల సంయుక్త సమావేశాన్ని ఉద్దేశించి రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము చేసే ప్రసంగంతో పార్లమెంటు సమావేశాలు మొదలయ్యాయి. అనంతరం ఉభయసభలు రేపటికి వాయిదా పడనున్నాయి. కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ రేపు ఆర్థిక సర్వేను, ఫిబ్రవరి 1న 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సర బడ్జెట్​ను లోక్ సభ ముందు ఉంచనున్నారు. పార్లమెంటు బడ్జెట్‌ సమావేశాల్లో భాగంగా వివిధ అంశాలు చర్చించడానికి ప్రభుత్వం 27న అఖిలపక్ష సమావేశాన్ని నిర్వహించింది. సభలో చర్చనీయాంశాలు, ఇతర విషయాలను దీనిలో చర్చించారు. ఆ ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు తెలిపే తీర్మానంపై ఫిబ్రవరి రెండు నుంచి నాలుగు వరకు చర్చ కొనసాగే అవకాశం ఉంది. ఫిబ్రవరి 13 వరకు తొలిదశ సమావేశాలు కొనసాగుతాయి. మళ్లీ మార్చి 9న మొదలై ఏప్రిల్‌ 2 వరకు జరుగుతాయి. ప్రస్తుతం బడ్జెట్​పై ఉభయసభలను ఉద్దేశించి రాష్ట్రపతి ప్రసంగం ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

For All Latest Updates

TAGGED:

BUDGET SESSION 2026 LIVE UPDATES
PRESIDENT SPEECH LIVE
PARLIAMENT BUDGET SESSION LIVE
PARLIAMENT BUDGET SESSION 2026
PRESIDENT MURMU SPEECH LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Medaram Mahajatara 2026 Live

LIVE: మేడారం మహాజాతర ప్రారంభం - ప్రత్యక్షప్రసారం

January 28, 2026 at 8:58 AM IST
Cycle_Rally_in_Vijayawada

LIVE: విజయవాడలో డ్రగ్స్ రహిత సమాజం కోసం సైకిల్ యాత్ర - ప్రత్యక్షప్రసారం

January 27, 2026 at 4:30 PM IST
TDP Parliamentary committees Training classes LIVE

LIVE: టీడీపీ పార్లమెంటరీ కమిటీలకు శిక్షణ తరగతులు-ప్రత్యక్ష ప్రసారం

January 27, 2026 at 12:45 PM IST
Beating Retreat Ceremony LIVE

LIVE: భారత్‌-పాక్ సరిహద్దు వాఘాలో ఘనంగా బీటింగ్ రీట్రీట్‌ - ప్రత్యక్షప్రసారం

January 26, 2026 at 5:05 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.