LIVE: లోక్​సభ సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - LOK SABHA LIVE

Lok Sabha Sessions Today Live (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 13, 2026 at 11:03 AM IST

Updated : February 13, 2026 at 12:08 PM IST

Lok Sabha Sessions Today Live: లోక్​సభ సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. భారత్​- అమెరికా మధ్య కుదిరిన వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని ఎంఐఎం అధినేత అసదుద్దీన్‌ ఒవైసీ తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు. రష్యా నుంచి ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా చమురు కొనుగోళ్లు చేస్తే భారత్​పై అమెరికా 25 శాతం సుంకం విధిస్తామని చెప్పాడాన్ని విమర్శించారు. ఇది భారత సార్వభౌమత్వాన్ని అగౌరవపరచడమేనని అన్నారు. ఈ అంశంపై కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా మౌనంగా ఉండటంపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. బుధవారం లోక్​సభలో మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

'ట్రంప్ ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్​పై సంతకం చేశారు. అందులో భారత్ ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా రష్యా చమురు కొంటే 25 శాతం సుంకం విధిస్తామని అని ఉంది. అక్కడ కూర్చుని మనకు ఆదేశాలు ఇవ్వడానికి ఈ తెల్లోడు ఎవరు? దీని కోసమేనా దేశం స్వాతంత్య్రం సాధించింది? మనకు కావాల్సిన దేశం నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తాం. ప్రభుత్వం ఎందుకు మౌనంగా ఉంది? ఆ తెల్లోడు ముందుక మనం ఎందుకు మనల్ని తగ్గించుకుంటున్నాం. మన ఆత్మగౌరవం ఏమైంది?' అంటూ ఒవైసీ ప్రశ్నల వర్షం కురిపించారు. ప్రస్తుతం నేటి లోక్​సభ సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వార వీక్షిద్దాం.

LOK SABHA SESSIONS TODAY LIVE
PARLIAMENT BUDGET LIVE
లోక్​సభ సమావేశాలు
PARLIAMENT BUDGET SESSION 2026
LOK SABHA LIVE

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

