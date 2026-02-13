LIVE: లోక్సభ సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - LOK SABHA LIVE
Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 13, 2026 at 11:03 AM IST|
Updated : February 13, 2026 at 12:08 PM IST
Lok Sabha Sessions Today Live: లోక్సభ సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. భారత్- అమెరికా మధ్య కుదిరిన వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని ఎంఐఎం అధినేత అసదుద్దీన్ ఒవైసీ తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు. రష్యా నుంచి ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా చమురు కొనుగోళ్లు చేస్తే భారత్పై అమెరికా 25 శాతం సుంకం విధిస్తామని చెప్పాడాన్ని విమర్శించారు. ఇది భారత సార్వభౌమత్వాన్ని అగౌరవపరచడమేనని అన్నారు. ఈ అంశంపై కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా మౌనంగా ఉండటంపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. బుధవారం లోక్సభలో మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
'ట్రంప్ ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్పై సంతకం చేశారు. అందులో భారత్ ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా రష్యా చమురు కొంటే 25 శాతం సుంకం విధిస్తామని అని ఉంది. అక్కడ కూర్చుని మనకు ఆదేశాలు ఇవ్వడానికి ఈ తెల్లోడు ఎవరు? దీని కోసమేనా దేశం స్వాతంత్య్రం సాధించింది? మనకు కావాల్సిన దేశం నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తాం. ప్రభుత్వం ఎందుకు మౌనంగా ఉంది? ఆ తెల్లోడు ముందుక మనం ఎందుకు మనల్ని తగ్గించుకుంటున్నాం. మన ఆత్మగౌరవం ఏమైంది?' అంటూ ఒవైసీ ప్రశ్నల వర్షం కురిపించారు. ప్రస్తుతం నేటి లోక్సభ సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వార వీక్షిద్దాం.
