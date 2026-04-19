ఎమ్మెల్యే రామ్మోహన్రెడ్డికి తప్పిన ప్రమాదం - డ్రోన్ ఎగురవేస్తుండగా గాయం - PARIGI MLA RAMMOHAN REDDY INJURED
Published : April 19, 2026 at 10:39 PM IST
Parigi MLA Rammohan Reddy Injured : వికారాబాద్ జిల్లా కులకచర్లలో చిన్న ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. స్థానిక ఎమ్మెల్యే రామ్మోహన్ రెడ్డి వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించిన డ్రోన్ ప్రదర్శనలో పాల్గొన్న సమయంలో ఈ ఘటన జరిగింది. వ్యవసాయంలో ఆధునిక సాంకేతికతను ప్రోత్సహించే ఉద్దేశంతో డ్రోన్ను ఎగురవేస్తుండగా, అది అకస్మాత్తుగా అదుపు తప్పి కింద పడింది. ఈ ప్రమాదంలో ఎమ్మెల్యేకు స్వల్ప గాయాలయ్యాయి. ఈ ఘటనను గమనించిన సిబ్బంది, స్థానికులు ఆయనను సమీపంలోని పరిగి ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. వైద్యులు ఎమ్మెల్యేకు ప్రాథమిక చికిత్స అందించారు. ఎమ్మెల్యేకు తగిలిన గాయాలు పెద్దగా తీవ్రమైనవి కావని, స్వల్ప గాయాలేనని వైద్యులు తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితి స్థిరంగా ఉందని చెప్పారు. ఈ సంఘటనపై రామ్మోహన్ రెడ్డి స్పందిస్తూ, ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని స్పష్టం చేశారు. తాను పూర్తిగా క్షేమంగా ఉన్నానని, త్వరలోనే తన విధులను కొనసాగిస్తానని తెలిపారు. ఈ ఘటనతో డ్రోన్ వినియోగంలో జాగ్రత్తలు ఎంత ముఖ్యమో మరోసారి స్పష్టమైంది. వ్యవసాయ రంగంలో సాంకేతికతను ఉపయోగించేటప్పుడు భద్రతా ప్రమాణాలు కచ్చితంగా పాటించాల్సిన అవసరం ఉందని నిపుణులు అంటున్నారు.
Parigi MLA Rammohan Reddy Injured : వికారాబాద్ జిల్లా కులకచర్లలో చిన్న ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. స్థానిక ఎమ్మెల్యే రామ్మోహన్ రెడ్డి వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించిన డ్రోన్ ప్రదర్శనలో పాల్గొన్న సమయంలో ఈ ఘటన జరిగింది. వ్యవసాయంలో ఆధునిక సాంకేతికతను ప్రోత్సహించే ఉద్దేశంతో డ్రోన్ను ఎగురవేస్తుండగా, అది అకస్మాత్తుగా అదుపు తప్పి కింద పడింది. ఈ ప్రమాదంలో ఎమ్మెల్యేకు స్వల్ప గాయాలయ్యాయి. ఈ ఘటనను గమనించిన సిబ్బంది, స్థానికులు ఆయనను సమీపంలోని పరిగి ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. వైద్యులు ఎమ్మెల్యేకు ప్రాథమిక చికిత్స అందించారు. ఎమ్మెల్యేకు తగిలిన గాయాలు పెద్దగా తీవ్రమైనవి కావని, స్వల్ప గాయాలేనని వైద్యులు తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితి స్థిరంగా ఉందని చెప్పారు. ఈ సంఘటనపై రామ్మోహన్ రెడ్డి స్పందిస్తూ, ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని స్పష్టం చేశారు. తాను పూర్తిగా క్షేమంగా ఉన్నానని, త్వరలోనే తన విధులను కొనసాగిస్తానని తెలిపారు. ఈ ఘటనతో డ్రోన్ వినియోగంలో జాగ్రత్తలు ఎంత ముఖ్యమో మరోసారి స్పష్టమైంది. వ్యవసాయ రంగంలో సాంకేతికతను ఉపయోగించేటప్పుడు భద్రతా ప్రమాణాలు కచ్చితంగా పాటించాల్సిన అవసరం ఉందని నిపుణులు అంటున్నారు.