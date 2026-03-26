LIVE : ‘పాపం ప్రతాప్’ మూవీ టీం ప్రెస్మీట్ - ప్రత్యక్షప్రసారం - PAPAM PRATAP MOVIE TEAM
Published : March 26, 2026 at 11:21 AM IST
Papam Pratap Movie Team Press Meet : పాపం ప్రతాప్ మూవీ టీం ప్రెస్మీట్ జరుగుతోంది. పెళ్లి తర్వాత ఆ ప్రేమ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం అనుకుంటున్న ఓ జంట చుట్టూ తిరిగే కథాంశంతో ఉన్న ఆసక్తికరమైన టీజర్ను నిన్న విడుదల చేశారు. పాపం ప్రతాప్ సినిమా టైటిల్ రీవిల్ చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంది. ఈటీవి విన్ ఒరిజినల్ ప్రొడక్షన్ లో తిరువీర్, పాయల్ రాధాకృష్ణ జంటగా తెరకెక్కింది. ఈ సినిమాకి ఎస్పీ దుర్గా నరేశ్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. రాకేశ్ రెడ్డి గడ్డం, రుద్రదేవ్ మదిరెడ్డి సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఈటీవీ విన్ ఒరిజినల్ ప్రొడక్షన్’ నిర్మించిన కొత్త సినిమా ‘పాపం ప్రతాప్’. తిరువీర్, పాయల్ రాధాకృష్ణ జంటగా నటించారు. ఈ మూవీ టీజర్ బుధవారం విడుదలైంది. పెళ్లి తర్వాత ప్రేమ కాన్సెప్టుతో సినిమాలో ఓ సున్నితమైన అంశాన్ని వినోదాత్మకంగా చెప్పే ప్రయత్నం చేశారని టీజర్ని బట్టి అర్థమవుతోంది. ఈ సినిమా ఏప్రిల్ 17న విడుదల కానుంది.
