LIVE: పాపం ప్రతాప్ మూవీ టీం ప్రెస్మీట్- ప్రత్యక్ష ప్రసారం - PAPAM PRATAP MOVIE TEAM PRESS MEET
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 26, 2026 at 11:35 AM IST|
Updated : March 26, 2026 at 12:16 PM IST
Papam Pratap Movie Team Press Meet: పాపం ప్రతాప్ మూవీ టీం ప్రెస్మీట్ జరుగుతోంది. పెళ్లి తర్వాత ఆ ప్రేమ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం అనుకుంటున్న ఓ జంట చుట్టూ తిరిగే కథాంశంతో ఉన్న ఆసక్తికరమైన టీజర్ను నిన్న విడుదల చేశారు. పాపం ప్రతాప్ సినిమా టైటిల్ రీవిల్ చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంది. ఈటీవి విన్ ఒరిజినల్ ప్రొడక్షన్ లో తిరువీర్, పాయల్ రాధాకృష్ణ జంటగా తెరకెక్కింది. ఈ సినిమాకి ఎస్పీ దుర్గా నరేశ్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. రాకేశ్ రెడ్డి గడ్డం, రుద్రదేవ్ మదిరెడ్డి సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఈటీవీ విన్ ఒరిజినల్ ప్రొడక్షన్’ నిర్మించిన కొత్త సినిమా ‘పాపం ప్రతాప్’. తిరువీర్, పాయల్ రాధాకృష్ణ జంటగా నటించారు. ఈ మూవీ టీజర్ బుధవారం విడుదలైంది. పెళ్లి తర్వాత ప్రేమ కాన్సెప్టుతో సినిమాలో ఓ సున్నితమైన అంశాన్ని వినోదాత్మకంగా చెప్పే ప్రయత్నం చేశారని టీజర్ని బట్టి అర్థమవుతోంది. ఈ సినిమా ఏప్రిల్ 17న విడుదల కానుంది. పాపం ప్రతాప్ మూవీ టీం ప్రెస్మీట్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.
