LIVE: విజయవాడలో పాన్ ఐఐటీ ఆంధ్రప్రదేశ్ సమ్మిట్-2026 - ప్రత్యక్షప్రసారం
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 3, 2026 at 9:47 AM IST
PAN IIT AP Summit 2026 in Vijayawada : విజయవాడ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కళావేదికలో నేడు పాన్ ఐఐటీ ఆంధ్రప్రదేశ్ సమ్మిట్-2026 నిర్వహించారు. సమ్మిట్ ప్రారంభోత్సవంలో మంత్రి నారా లోకేశ్ పాల్గొన్నారు. ఆవిష్కరణలు, సాంకేతిక అభివృద్ధికి ఊతమిచ్చేలా ప్యాన్ ఐఐటీ ఆంధ్రప్రదేశ్ సమ్మిట్ ఏర్పాటు చేశారు. 800 మందికిపైగా ప్రతినిధులు, 50 మందికిపైగా కార్పొరేట్ సీఈవోలు హాజరయ్యారు. అదేవిధంగా 100 మందికిపైగా యూనికార్న్ వ్యవస్థాపకులు, పెట్టుబడిదారులు ఈ సదస్సులో పాల్గొన్నారు. ఐఐటీ డైరెక్టర్లు, ఐటీ నిపుణులు, విధాన నిర్ణేతలతో కీలక చర్చలు జరుగుతున్నాయి. ఇంధనం, స్వచ్ఛాంధ్ర, డీప్టెక్, స్పేస్, ఏరోస్పేస్పై ప్యానెల్, డిఫెన్స్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్, హెల్త్కేర్, అగ్రిటెక్, నీటి భద్రతపై చర్చిస్తున్నారు. ఐఐటీ డైరెక్టర్లు, పారిశ్రామికవేత్తలు, పెట్టుబడిదారులతో మూడు సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి. సాంకేతిక ప్రదర్శనల అనంతరం ముగింపు సమావేశానికి సీఎం చంద్రబాబు హాజరయ్యారు. అమరావతి కేంద్రంగా శాశ్వత ప్రాతిపదికన ప్యాన్ ఐఐటీ కౌన్సిల్ ఏర్పాటు చేశారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఐఐటీ పూర్వ విద్యార్థుల వనరులు, అనుభవాల అనుసంధానం చేశారు. స్వర్ణాంధ్ర, వికసిత్ భారత్ లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా ప్యాన్ ఐఐటీతో ఏపీ ప్రభుత్వం ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. డీప్టెక్ స్టార్టప్లు, ఆవిష్కరణలకు రూ.500 కోట్లతో ప్యాన్ ఐఐటీ ఆంధ్రా ఫండ్ ఏర్పాటు చేశారు. ఐదు క్యూ-శివ క్వాంటమ్ కంప్యూటర్లను సీఎం చంద్రబాబు ప్రారంభించారు.
PAN IIT AP Summit 2026 in Vijayawada : విజయవాడ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కళావేదికలో నేడు పాన్ ఐఐటీ ఆంధ్రప్రదేశ్ సమ్మిట్-2026 నిర్వహించారు. సమ్మిట్ ప్రారంభోత్సవంలో మంత్రి నారా లోకేశ్ పాల్గొన్నారు. ఆవిష్కరణలు, సాంకేతిక అభివృద్ధికి ఊతమిచ్చేలా ప్యాన్ ఐఐటీ ఆంధ్రప్రదేశ్ సమ్మిట్ ఏర్పాటు చేశారు. 800 మందికిపైగా ప్రతినిధులు, 50 మందికిపైగా కార్పొరేట్ సీఈవోలు హాజరయ్యారు. అదేవిధంగా 100 మందికిపైగా యూనికార్న్ వ్యవస్థాపకులు, పెట్టుబడిదారులు ఈ సదస్సులో పాల్గొన్నారు. ఐఐటీ డైరెక్టర్లు, ఐటీ నిపుణులు, విధాన నిర్ణేతలతో కీలక చర్చలు జరుగుతున్నాయి. ఇంధనం, స్వచ్ఛాంధ్ర, డీప్టెక్, స్పేస్, ఏరోస్పేస్పై ప్యానెల్, డిఫెన్స్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్, హెల్త్కేర్, అగ్రిటెక్, నీటి భద్రతపై చర్చిస్తున్నారు. ఐఐటీ డైరెక్టర్లు, పారిశ్రామికవేత్తలు, పెట్టుబడిదారులతో మూడు సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి. సాంకేతిక ప్రదర్శనల అనంతరం ముగింపు సమావేశానికి సీఎం చంద్రబాబు హాజరయ్యారు. అమరావతి కేంద్రంగా శాశ్వత ప్రాతిపదికన ప్యాన్ ఐఐటీ కౌన్సిల్ ఏర్పాటు చేశారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఐఐటీ పూర్వ విద్యార్థుల వనరులు, అనుభవాల అనుసంధానం చేశారు. స్వర్ణాంధ్ర, వికసిత్ భారత్ లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా ప్యాన్ ఐఐటీతో ఏపీ ప్రభుత్వం ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. డీప్టెక్ స్టార్టప్లు, ఆవిష్కరణలకు రూ.500 కోట్లతో ప్యాన్ ఐఐటీ ఆంధ్రా ఫండ్ ఏర్పాటు చేశారు. ఐదు క్యూ-శివ క్వాంటమ్ కంప్యూటర్లను సీఎం చంద్రబాబు ప్రారంభించారు.