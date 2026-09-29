LIVE: రామాపురంలో పల్లె పండుగ 3.O - ప్రత్యక్షప్రసారం
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 29, 2026 at 2:59 PM IST|
Updated : September 29, 2026 at 4:21 PM IST
Palle Panduga in Ramapuram Live : గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మౌలిక వసతుల కల్పనే లక్ష్యంగాఇప్పటికే రెండుసార్లు పల్లెపండుగ నిర్వహించిన కూటమి ప్రభుత్వం ఇవాళ మూడో విడతకు శ్రీకారం చుట్టింది. నెల్లూరు జిల్లా ఉదయగిరి నియోకవర్గంలోని రామాపురం వేదికగా సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ పల్లె పండుగ 3.Oను ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా రామాపురంలో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగసభలో చంద్రబాబు, పవన్ కల్యాణ్ హాజరై మాట్లాడారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రూ.11,085 కోట్లతో గ్రామాల్లో అభివృద్ధి పనులను చేపట్టనున్నారు. పల్లె పండుగ 3.0 వ్యయంలో కేంద్రం రూ.5391 కోట్లు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.5694 కోట్లు సమకూర్చనున్నాయి. ఇందులో రూ. 2700 కోట్లతో 6000ల కిలోమీటర్ల సీసీ రోడ్లు, రూ.7550 కోట్లతో 9500 కిలోమీటర్ల తారు రోడ్లువేస్తారు పాడి రైతుల ఆదాయానికి ఊతమిచ్చేలా రూ.300 కోట్లతో 22 వేల మినీ గోకులాలు నిర్మిస్తారు. గ్రామాల్లో పారిశుద్ధ్యం మెరుగుదలకు రూ.110 కోట్లతో వెయ్యి కిలోమీటర్ల మేర మ్యాజిక్ డ్రెయిన్లు నిర్మిస్తారు. రూ.200 కోట్లతో బస్షెల్టర్లు, గ్రామ పంచాయతీ భవనాలు, రచ్చబండలు తదితర నిర్మాణాలు చేపడతారు.
Palle Panduga in Ramapuram Live : గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మౌలిక వసతుల కల్పనే లక్ష్యంగాఇప్పటికే రెండుసార్లు పల్లెపండుగ నిర్వహించిన కూటమి ప్రభుత్వం ఇవాళ మూడో విడతకు శ్రీకారం చుట్టింది. నెల్లూరు జిల్లా ఉదయగిరి నియోకవర్గంలోని రామాపురం వేదికగా సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ పల్లె పండుగ 3.Oను ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా రామాపురంలో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగసభలో చంద్రబాబు, పవన్ కల్యాణ్ హాజరై మాట్లాడారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రూ.11,085 కోట్లతో గ్రామాల్లో అభివృద్ధి పనులను చేపట్టనున్నారు. పల్లె పండుగ 3.0 వ్యయంలో కేంద్రం రూ.5391 కోట్లు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.5694 కోట్లు సమకూర్చనున్నాయి. ఇందులో రూ. 2700 కోట్లతో 6000ల కిలోమీటర్ల సీసీ రోడ్లు, రూ.7550 కోట్లతో 9500 కిలోమీటర్ల తారు రోడ్లువేస్తారు పాడి రైతుల ఆదాయానికి ఊతమిచ్చేలా రూ.300 కోట్లతో 22 వేల మినీ గోకులాలు నిర్మిస్తారు. గ్రామాల్లో పారిశుద్ధ్యం మెరుగుదలకు రూ.110 కోట్లతో వెయ్యి కిలోమీటర్ల మేర మ్యాజిక్ డ్రెయిన్లు నిర్మిస్తారు. రూ.200 కోట్లతో బస్షెల్టర్లు, గ్రామ పంచాయతీ భవనాలు, రచ్చబండలు తదితర నిర్మాణాలు చేపడతారు.