పేదరికం, నిరక్షరాస్యత వల్లే అక్రమరవాణాను నివారించలేకపోతున్నాం : పల్లబి ఘోష్ - PALLAVI GHOSH INTERVIEW
Published : November 17, 2025 at 2:12 PM IST|
Updated : November 17, 2025 at 2:18 PM IST
Pallabi Ghosh Interview : ఆధునిక ప్రపంచపు అమానుష క్రీడ "బాలికల అదృశ్యం". ఇది మహా మాయగాళ్ల అరాచకపర్వం. బాలికలను బానిసలుగా మార్చే మానవ మృగాల దుర్మార్గం. కాలనాగుల విషవలయాన్ని ఛేదించేందుకు ప్రాణాలకు తెగించి పోరాడుతున్న ధీరవనితలు ఎందరో. అలాంటి వారిలో ముందుంటారు పల్లబి ఘోష్. బాలికలను విముక్తుల్ని చేయడంతో సరిపెట్టడం లేదు. తోడూనీడగా ఉంటున్నారు. జీవితానికి కొత్తదారి చూపుతున్నారు. అసోం రాష్ట్రం హోజోయ్ జిల్లా లుమ్దింగ్ ఈశాన్య రైల్వే ప్రధాన కేంద్రం. అక్కడే పుట్టి పెరిగారు పల్లబి ఘోష్. చిన్న వయసులో ఓ యువతి అదృశ్యం పల్లబి మనసుపై చెరగని ముద్ర వేసింది. బాలికలు, యువతుల అదృశ్యంపై వచ్చే మీడియా కథనాలు కదిలించాయి. దిల్లీలో గ్రాడ్యుయేషన్, చెన్నైలో పోస్టు గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తిచేశారు. బాలికలు, యువతుల అదృశ్యాలన్నీ అపహరణలే అన్నది పల్లబి ప్రగాఢ విశ్వాసం. ఈ దురాగతాలకు పోరాటమే ఏకైక మార్గమనే నిర్ణయానికొచ్చారు. 2020 సంవత్సరంలో "ఇంపాక్ట్ అండ్ డైలాగ్ ఫౌండేషన్" స్థాపించారు.
ఐదేళ్ల పోరాటంలో ఆటుపోట్లను తట్టుకుని నిలబడ్డారు. అపహరణ ముఠాల బెదిరింపులను లెక్కచేయలేదు. గుండెల నిండా బలమైన కాంక్షతో ఆశయ సాఫల్యానికి అలుపెరగని కృషి చేస్తున్నారు. ఆమె సేవలను గుర్తించిన ఐఐఎం - లఖనవూ, 2025 ఎల్పీఎస్ - ఐఐఎం అవార్డుతో సత్కరించింది. పల్లబి ఘోష్ను ' రామోజీ ఎక్సలెన్స్' అవార్డుతో రామోజీ గ్రూప్ సత్కరించింది.
