అటవీ అందాలు, పక్షుల కిలకిల రావాలు, అలల సవ్వడులు - పాకాల సరస్సు చూద్దామా!
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Published : October 23, 2026 at 1:09 PM IST
Pakala Popular Tourist Spot : ప్రసిద్ధ పర్యాటక కేంద్రం పాకాల సందర్శకులతో కిటకిటలాడుతోంది. వరంగల్కి 55 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నపాకాల పచ్చని అటవీ అందాలు, పక్షుల కిలకిలరావాలు, అలల సవ్వడులు ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ప్రకృతి ఒడిలో సేద తీరేందుకు సుదూర ప్రాంతాల నుంచి సందర్శకులు తరలొచ్చి సరస్సు అందాలను ఆస్వాదిస్తున్నారు. వరంగల్ జిల్లా ఖానాపురం మండలం అశోక్ నగర్ శివారులో దట్టమైన అటవీ ప్రాంతంలో కాకతీయులు నిర్మించిన పాకాల సరస్సు పర్యాటకులకు స్వర్గధామంగా మారింది. గుట్టల నడుమ ఉన్న సరస్సులో బోటింగ్ చేస్తూ అలల సవ్వడులను ఆస్వాదిస్తున్నారు. చిల్డ్రన్స్ పార్క్, బటర్ఫ్లై గార్డెన్, సైక్లింగ్, బోట్ వంటివి చిన్నారులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. పర్యాటక శాఖ చేపట్టిన అభివృద్ధి పనులతో సరికొత్త రూపురేఖలు సంతరించుకుంటోంది. జిల్లా కేంద్రం నుంచి రవాణా సౌకర్యం, రహదారులను అభివృద్ధి చేస్తోంది. పాకాల సరస్సు వేలాది ఎకరాలకు సాగునీరు అందిస్తూనే పర్యాటకులకు ఉత్తేజాన్నిస్తోంది. కృత్రిమ పార్కుల కన్నా సహజ సిద్ధ అటవీ వాతావరణంలో గడపడం శారీరక, మానసిక ఉల్లాసానిస్తోందని పర్యాటకులు చెబుతున్నారు.
Pakala Popular Tourist Spot : ప్రసిద్ధ పర్యాటక కేంద్రం పాకాల సందర్శకులతో కిటకిటలాడుతోంది. వరంగల్కి 55 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నపాకాల పచ్చని అటవీ అందాలు, పక్షుల కిలకిలరావాలు, అలల సవ్వడులు ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ప్రకృతి ఒడిలో సేద తీరేందుకు సుదూర ప్రాంతాల నుంచి సందర్శకులు తరలొచ్చి సరస్సు అందాలను ఆస్వాదిస్తున్నారు. వరంగల్ జిల్లా ఖానాపురం మండలం అశోక్ నగర్ శివారులో దట్టమైన అటవీ ప్రాంతంలో కాకతీయులు నిర్మించిన పాకాల సరస్సు పర్యాటకులకు స్వర్గధామంగా మారింది. గుట్టల నడుమ ఉన్న సరస్సులో బోటింగ్ చేస్తూ అలల సవ్వడులను ఆస్వాదిస్తున్నారు. చిల్డ్రన్స్ పార్క్, బటర్ఫ్లై గార్డెన్, సైక్లింగ్, బోట్ వంటివి చిన్నారులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. పర్యాటక శాఖ చేపట్టిన అభివృద్ధి పనులతో సరికొత్త రూపురేఖలు సంతరించుకుంటోంది. జిల్లా కేంద్రం నుంచి రవాణా సౌకర్యం, రహదారులను అభివృద్ధి చేస్తోంది. పాకాల సరస్సు వేలాది ఎకరాలకు సాగునీరు అందిస్తూనే పర్యాటకులకు ఉత్తేజాన్నిస్తోంది. కృత్రిమ పార్కుల కన్నా సహజ సిద్ధ అటవీ వాతావరణంలో గడపడం శారీరక, మానసిక ఉల్లాసానిస్తోందని పర్యాటకులు చెబుతున్నారు.